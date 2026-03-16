Minić i Poš razgovarali o jačanju saradnje Srpske i Mađarske

16.03.2026

14:57

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banjaluci sa ambasadorom Mađarske u BiH Kristijanom Pošom.

Tokom sastanka razgovarano je o daljem jačanju saradnje Republike Srpske i Mađarske, sa posebnim akcentom na podršku poljoprivredi, razvoju privrednih aktivnosti, kao i na saradnju u oblasti obrazovanja.

Posebno je istaknut značaj programa Fondacije za održivi razvoj "Progresus", koji se realizuje uz podršku Vlade Mađarske, a koji poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj omogućava povoljniju nabavku nove mehanizacije i opreme. Naglašeno je da je u toku treći ciklus programa, koji je izazvao veliko interesovanje poljoprivrednika i predstavlja važan vid podrške razvoju domaće poljoprivrede.

Razgovarano je i o saradnji u oblasti visokog obrazovanja, pri čemu je istaknuta značajna zainteresovanost studenata iz Republike Srpske za studiranje u Mađarskoj. Ocijenjeno je da stipendijski programi i saradnja univerziteta dodatno doprinose povezivanju obrazovnih institucija i razmjeni znanja.

Sagovornici su konstatovali da su odnosi Republike Srpske i Mađarske već na visokom nivou, te izrazili opredjeljenje da se dobra i prijateljska saradnja nastavi i dodatno unaprijedi u narednom periodu.

