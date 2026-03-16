Cvijanović: Sarajevski Srbi platili visoku cijenu u ratu, ali i u miru

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da su sarajevski Srbi za vrijeme rata platili visoku cijenu, ali da, nažalost, ni mir nije došao bez velike, nemjerljive žrtve.

"Danas obilježavamo dan kada je više od 100.000 ljudi napustilo svoje domove u jednoj od najtužnijih kolona u novijoj srpskoj istoriji. Svoj novi život, većina njih započela je u Republici Srpskoj - za koju su se i borili", navela je Cvijanovićeva na "Iksu".

Ona je naglasila da ova žrtva, ugrađena u temelje Republike Srpske i slobode srpskog naroda, nikada ne smije biti zaboravljena.

Masovni egzodus sarajevskih Srba zvanično je počeo 17. februara 1996. godine iz srpskih sarajevskih opština koje su nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pripale Federaciji BiH i trajao je gotovo do kraja marta.

Procjenjuje se da je 120.000 do 150.000 Srba napustilo svoje domove u opštinama Ilidža, Ilijaš, Vogošća, Hadžići, Rajlovac, Grbavica i Novo Sarajevo, a jedan od najpotresnijih aspekata bila je ekshumacija i prenošenje posmrtnih ostataka upokojenih na teritoriju Republike Srpske.