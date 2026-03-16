Stevandić: Neće biti rasprave o ostavci Minića

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić ocijenio je da je ostavka premijera Save Minića dobar potez kako bi se preduhitrila neka druga eventualna odluka koja bi mogla da pravi probleme.

"Narodna skupština Republike Srpske je spremna. Mi igramo sa bijelim figurama, a crnim Kristijan Šmit i političko Sarajevo, `trojka` i svi kojima je crno u duši", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je naveo da na današnjoj posebnoj sjednici Narodne skupštine neće biti rasprave o ostavci premijera Minića.

Stevandić nije mogao da kaže da li će odmah biti održana nova posebna sjednica o reizboru Vlade, s obzirom na to da za sada nema takvog zahtjeva.

"Mislim da je pravo Minića da podnese ostavku, a da predsjednik Republike Srpske i ostali treba da reaguju", rekao je Stevandić novinarima u Banjaluci.

On je podsjetio da je Minića u oba prethodna mandata predložio Milorad Dodik.

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o razmatranju ostavke premijera Srpske Save Minića i ministara biće održana danas u 17.00 časova Banjaluci