Karan: 1. mart nije, niti će ikada biti praznik

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je za Srnu da za srpski narod i Republiku Srpsku 1. mart nije, niti će ikada biti praznik, nego simbol početka tragičnih sukoba i stradanja u BiH.

"Tog dana na Baščaršiji je pala i nevina krv srpskog svata Nikole Gardovića, i ta istorijska činjenica obavezuje nas da ne pristajemo na nametanja i prekrajanje istorije. Istorijski potvrđene činjenice moramo uvijek iznova ponavljati da nam se ne bi ponovila stradanja", istakao je Karan.

S obzirom na to da se 1. mart obilježava u polovini BiH, rekao je predsjednik Srpske, to samo dokazuje da je BiH ostala raspolućena i zauvijek podijeljena.

"Taj dan je samo krucijalni pokazatelj da bi srpski narod bio preglasavan i dalje u budućnosti da se nije oslonio na sopstvenu snagu i želju za slobodom koja je krunisana Republikom Srpskom. Srpsko nacionalno biće bilo bi izbrisano sa ovih prostora da nije bilo odluka donesenih 9. januara 1992. godine", ukazao je Karan.

On je naglasio da BiH, koja je nastala 1995. godine, može funkcionisati isključivo na slovu Dejtonskog mirovnog sporazuma kao zajednica dva ravnopravna entiteta i tri konstitutivna naroda, a ne na jednostranim, unitarističkim narativima i nametnutim odlukama samozvanaca.

"Samo dosljedno poštovanje Dejtona može biti temelj stabilne i održive BiH. Sve drugo vodi podjelama, nepovjerenju i novim krizama. Sve ostalo vodi onome što je postojalo prije Dejtona, a to su samostalna Republika Srpska i samostalna muslimansko-hrvatska Federacija BiH", rekao je Karan.

Predsjednik Republike poručio je da Republika Srpska ostaje čvrsto opredijeljena za mir, ustavnost i zaštitu svojih prava.

"Republika Srpska poštuje i čuva Dejtonski mirovni sporazum. To je naša dužnost. Pozivamo i sve ostale strane da čine isto. To je njihova dužnost", naveo je Karan.