Siner rutinski protiv Džumhura

Italijanski teniser Janik Siner se plasirao u treće kolo ATP turnira u Majamiju, pošto je bio bolji od tenisera iz Bosne i Hercegovine – Damira Džumhura sa 2:0 u setovima.

Meč je trajao jedan sat i 12 minuta, a Siner je došao do rutinske pobjede sa po 6:3, 6:3.

U prvom setu je došao Italijan do ranog brejka (2:0) i održao prednost do samog kraja seta. Imao je Džumhur brejk loptu pri rezultatu 4:2, ali nije uspio da je iskoristi i vrati se u prvi set.

U drugom je takođe Siner uspio lako da oduzme servis Džumhuru, a na kraju je i završio sa brejkom.

Na servis Džumuhura je imao tri meč lopte, drugu je iskoristio.

Siner u trećem kolu čeka boljeg iz duela Korentana Mutea i Tomasa Mahača.