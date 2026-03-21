Siner rutinski protiv Džumhura

Autor:ATV
21.03.2026
20:12
Komentari:0
Italijanski teniser Janik Siner se plasirao u treće kolo ATP turnira u Majamiju, pošto je bio bolji od tenisera iz Bosne i Hercegovine – Damira Džumhura sa 2:0 u setovima.
Meč je trajao jedan sat i 12 minuta, a Siner je došao do rutinske pobjede sa po 6:3, 6:3.
U prvom setu je došao Italijan do ranog brejka (2:0) i održao prednost do samog kraja seta. Imao je Džumhur brejk loptu pri rezultatu 4:2, ali nije uspio da je iskoristi i vrati se u prvi set.
U drugom je takođe Siner uspio lako da oduzme servis Džumhuru, a na kraju je i završio sa brejkom.
Na servis Džumuhura je imao tri meč lopte, drugu je iskoristio.
Siner u trećem kolu čeka boljeg iz duela Korentana Mutea i Tomasa Mahača.
