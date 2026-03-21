Fico: EU rizikuje da završi sa praznim benzinskim stanicama

SRNA

21.03.2026

19:44

Фицо: ЕУ ризикује да заврши са празним бензинским станицама
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

EU rizikuje da završi sa praznim benzinskim stanicama zbog odbacivanja ruske nafte iz ideoloških razloga, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Čisto ideološki razlozi i mržnja sprečavaju članice EU da izvrše pritisak na Ukrajinu i kažu da nam je zaista potrebna ova nafta /iz Rusije/. Svi govore da postoji naftovod `Adrija`. Dobro, imamo `Adriju`, ali ko će doći tamo i s kojom naftom kada nema nafte?", rekao je Fico slovačkoj televiziji.

On je upitao da li će svi biti srećni što će zbog, kako je naveo, mržnje prema Rusiji, benzinske stanice biti prazne.

"Obnavljanje rada naftovoda `Družba` bilo bi korisno za Evropu jer bi znatno stabilizovalo cijene i poboljšalo energetsku bezbjednost regije", dodao je slovački premijer.

Ukrajina je zaustavila protok ruske nafte u Mađarsku i Slovačku preko cjevovoda "Družba" 27. januara, a Mađarska je uzvratila blokiranjem 20. paketa sankcija EU Rusiji i kredita Kijevu od 90 milijardi evra.

Robert Fico

Nafta

gorivo

Evropa

Pročitajte više

Svijet

Zaharova: Njemačka bez ruskih energenata na ivici katastrofe

5 h

0
Ekonomija

Vašington odobrio prodaju iranske nafte

13 h

0
Ekonomija

Koje zemlje bi prve mogle da ostanu bez nafte? Ovo su moguće posljedice

1 d

0
Ekonomija

Cijena nafte bi mogla da pređe 180 dolara za barel

1 d

5

Više iz rubrike

Svijet

Tramp reagovao na smrt Roberta Milera: Drago mi je da je mrtav

2 h

0
Svijet

Preminuo Robert Miler

2 h

0
Svijet

Amerika uvela sankcije slovenačkoj firmi

4 h

0
Svijet

Oboren još jedan F-16, Iran ne popušta

4 h

0
22

24

Dodik: Još jedna uspješna posjeta Mađarskoj, podrška Viktoru Orbanu

22

16

Fudbaleri Borca igraju protiv TSC-a tokom premijerligaške pauze

22

04

U 25. godini preminuo Mihajlo Vesnić

21

47

Neobičan eksperiment sa 100 gladnih komaraca otkrio tajne njihovog leta

21

37

Bolje od ministarske plate: Poznato koliko je Mirjana Pajković već zaradila na platformi Onlifans

