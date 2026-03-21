Fico: EU rizikuje da završi sa praznim benzinskim stanicama

EU rizikuje da završi sa praznim benzinskim stanicama zbog odbacivanja ruske nafte iz ideoloških razloga, izjavio je slovački premijer Robert Fico.

"Čisto ideološki razlozi i mržnja sprečavaju članice EU da izvrše pritisak na Ukrajinu i kažu da nam je zaista potrebna ova nafta /iz Rusije/. Svi govore da postoji naftovod `Adrija`. Dobro, imamo `Adriju`, ali ko će doći tamo i s kojom naftom kada nema nafte?", rekao je Fico slovačkoj televiziji.

On je upitao da li će svi biti srećni što će zbog, kako je naveo, mržnje prema Rusiji, benzinske stanice biti prazne.

"Obnavljanje rada naftovoda `Družba` bilo bi korisno za Evropu jer bi znatno stabilizovalo cijene i poboljšalo energetsku bezbjednost regije", dodao je slovački premijer.

Ukrajina je zaustavila protok ruske nafte u Mađarsku i Slovačku preko cjevovoda "Družba" 27. januara, a Mađarska je uzvratila blokiranjem 20. paketa sankcija EU Rusiji i kredita Kijevu od 90 milijardi evra.