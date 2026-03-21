Oboren još jedan F-16, Iran ne popušta

21.03.2026
17:42
Jedinice iranske protivvazdušne odbrane saopštile su da su danas u centralnom vazdušnom prostoru oborile treći neprijateljski avion F-16 tokom sukoba.
U saopštenju Kancelarije za odnose s javnošću Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) navodi se da je protivvazdušna raketa pogodila drugi neprijateljski borbeni avion u centralnom dijelu iranskog vazdušnog prostora.
Prema istom izvoru, riječ je o trećem lovcu F-16 koji pripada, kako je opisano, neprijateljskom protivniku, a meta je pogođena u 03:45 po lokalnom vremenu, tvrdi Kliks. Avion je navodno bio ciljan naprednim sistemima protivvazdušne odbrane kojima upravljaju Vazduhoplovne snage IRGC-a.
U saopštenju IRGC-a se dodaje da je nekoliko sati ranije izraelska vojska priznala da je lansirala raketu protivvazdušne odbrane na jedan od svojih borbenih aviona.
Dalje se naglašava da uspešno praćenje i presretanje više od 200 vazdušnih ciljeva, uključujući dronove, krstareće rakete, avione za dopunu goriva i napredne borbene avione tokom prve tri nedelje sukoba, odražava značajno poboljšanje mogućnosti iranske mreže za vazdušni nadzor i presretanje, kao i jačanje sistema protivvazdušne odbrane zemlje.
