Mazalica o istupu Tonina Picule: Sve sami licemjeri, koji žmure na brutalno urušavanje evropskih vrijednosti

Kako vjerovati u EU o kojoj nam govori čovjek koji na godišnjicu etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske objavljuje ratnu sliku sa puškom i uniformom, izjavio je šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica.

- Spominje presudu protiv predsjednika Milorada Dodika, ali mu ne smeta što je taj proces pokrenut tako što je Kristijan Šmit izmijenio Krivični zakon, uzurpirajući nadležnost parlamenta, što je sve suprotno propisima EU - rekao je Mazalica Srni reagujući na najnoviji medijski istup Tonina Picule o evropskom putu BiH.

Sve sami licemjeri, istakao je Mazalica, koji vole da drže lekcije o evropskim vrijednostima, dok u praksi žmure kada se one brutalno urušavaju.

Picula je rekao da drugi otvoreno, kao Dodik, odbacuju EU, jer bez obzira na sudske presude i dalje vrlo udobno politički djeluju, upravo na retorici kojom truju ljude.

Zato je, smatra on, opasniji taj maligni uticaj političara unutra, koji ne žele učiniti više da država, barem povremeno, otkloni neku prepreku, kako bi EU mogla nastaviti biti blagonaklona prema BiH.