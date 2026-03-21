Logo
Large banner

Dodik: Orban veliki lider koji je primjetio naše napore, osjećam se kao ponosni srpski patriota

Autor:

ATV

21.03.2026

13:13

Komentari:

2
Foto: Srna

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se osjeća kao ponosni srpski patriota, nakon što ga je na Konferenciji konzervativne političke akcije u Budimpešti pohvalio predsjednik Vlade Mađarske Viktor Orban.

"Ja nemam riječi koliko sam zahvalan. I prije ovoga, za samog Orbana, i ono što sam mogao da od njega čujem, da naučim, prepoznam. Jedan veliki lider, lider jednog naroda, velikog naroda, mađarskog naroda, izašao je i primjetio to sve i na taj način. Rekao je još, da su mnogi ovdje doživjeli moju sudbinu da bi davno kolabirali, odnosno da bi teško izdržali", rekao je Dodik.

Orban CPAC

Svijet

Kakva poruka Orbana Dodiku: Mi bismo doživjeli kolaps sa samo pola toga što se tebi desilo, hvala ti

Naveo je da ne zna da li se to nekome desilo u prošlosti iz našeg region da je tako pohvaljen.

"To je nešto što zaista plijeni, ali nije moje da o tome pričam, već da li će to drugi primjeti i vidjeti na neki način. To meni znači. Zahvaljujem i svim mojim saradnicima. To je pohvala svim mojim ljudima, saradnicima, svim ljudima koji su vjerovali u onu politiku koja mi radimo", naveo je Dodik.

Додик Мађарска

Republika Srpska

Jedna riječ iz koje je sve jasno: Šta je Dodik poručio Orbanu nakon govora na "CPAC Hungary"

Istakao je da treba očekivati uspjeh i u budućnosti.

"Mora naša javnost da zna da je ovo skup koji se organizuje se u okviru američkih i mađarskih napora da profilišu zajedničke vrednosti. I ovo je mađarska podružnica tog Trampovog, odnosno republikanskog napora", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Viktor Orban

Komentari (2)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

04

Amerika uvela sankcije slovenačkoj firmi

18

00

Krađa podataka Telekoma: Haker lociran u inostranstvu, očekuje se brzo privođenje

17

55

Ako i dalje pišete spisak na papiru, vaš mozak radi drugačije

17

42

Oboren još jedan F-16, Iran ne popušta

17

28

Putin kleknuo usred ceremonije i iznenadio sve

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner