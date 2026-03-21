Dodik: Orban veliki lider koji je primjetio naše napore, osjećam se kao ponosni srpski patriota

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da se osjeća kao ponosni srpski patriota, nakon što ga je na Konferenciji konzervativne političke akcije u Budimpešti pohvalio predsjednik Vlade Mađarske Viktor Orban.

"Ja nemam riječi koliko sam zahvalan. I prije ovoga, za samog Orbana, i ono što sam mogao da od njega čujem, da naučim, prepoznam. Jedan veliki lider, lider jednog naroda, velikog naroda, mađarskog naroda, izašao je i primjetio to sve i na taj način. Rekao je još, da su mnogi ovdje doživjeli moju sudbinu da bi davno kolabirali, odnosno da bi teško izdržali", rekao je Dodik.

Svijet Kakva poruka Orbana Dodiku: Mi bismo doživjeli kolaps sa samo pola toga što se tebi desilo, hvala ti

Naveo je da ne zna da li se to nekome desilo u prošlosti iz našeg region da je tako pohvaljen.

"To je nešto što zaista plijeni, ali nije moje da o tome pričam, već da li će to drugi primjeti i vidjeti na neki način. To meni znači. Zahvaljujem i svim mojim saradnicima. To je pohvala svim mojim ljudima, saradnicima, svim ljudima koji su vjerovali u onu politiku koja mi radimo", naveo je Dodik.

Republika Srpska Jedna riječ iz koje je sve jasno: Šta je Dodik poručio Orbanu nakon govora na "CPAC Hungary"

Istakao je da treba očekivati uspjeh i u budućnosti.

"Mora naša javnost da zna da je ovo skup koji se organizuje se u okviru američkih i mađarskih napora da profilišu zajedničke vrednosti. I ovo je mađarska podružnica tog Trampovog, odnosno republikanskog napora", rekao je Dodik.