Logo
Large banner

Orban: Teroristički napad u Češkoj je upozorenje

Izvor:

Agencije

21.03.2026

10:13

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da teroristički napad u Češkoj predstavlja upozorenje i izrazio solidarnost sa češkim narodom.

- Teroristički napad u Češkoj Republici je upozorenje. Zaštitićemo Mađarsku i bezbjednost mađarskog naroda i bićemo solidarni sa premijerom Andrejom Babišem i češkim narodom - objavio je Orban na Iksu.

On je dodao da se terorizam pojavljuje na neočekivanim mjestima usljed rata na Bliskom istoku i da su zato pojačane mjere zaštite u mađarskim postrojenjima namjenske industrije.

Orban je naglasio da će počinioci terorističkog napada u Češkoj biti odmah uhapšeni ukoliko se zateknu na teritoriji Mađarske.

Češka policija je saopštila da istražuje požar u industrijskom kompleksu u Pardubicama kao teroristički napad.

Češki novinski veb-sajt "Aktualne" objavio je da je odgovornost preuzela neimenovana grupa koja se protivi proizvodnji oružja za Izrael.

Grupa je u saopštenju navela da je zapalila ključni proizvodni centar za izraelsko oružje u Pardubicama.

Podijeli:

Tagovi :

Češka

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

08

12

57

12

52

12

42

12

40

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner