Orban: Teroristički napad u Češkoj je upozorenje

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da teroristički napad u Češkoj predstavlja upozorenje i izrazio solidarnost sa češkim narodom.

- Teroristički napad u Češkoj Republici je upozorenje. Zaštitićemo Mađarsku i bezbjednost mađarskog naroda i bićemo solidarni sa premijerom Andrejom Babišem i češkim narodom - objavio je Orban na Iksu.

On je dodao da se terorizam pojavljuje na neočekivanim mjestima usljed rata na Bliskom istoku i da su zato pojačane mjere zaštite u mađarskim postrojenjima namjenske industrije.

The terrorist attack in the Czech Republic is a warning. We will protect Hungary and the safety of the Hungarian people, and stand in solidarity with Prime Minister @AndrejBabis and the Czech people. pic.twitter.com/zcYY7lTNpW — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 21, 2026

Orban je naglasio da će počinioci terorističkog napada u Češkoj biti odmah uhapšeni ukoliko se zateknu na teritoriji Mađarske.

Češka policija je saopštila da istražuje požar u industrijskom kompleksu u Pardubicama kao teroristički napad.

Češki novinski veb-sajt "Aktualne" objavio je da je odgovornost preuzela neimenovana grupa koja se protivi proizvodnji oružja za Izrael.

Grupa je u saopštenju navela da je zapalila ključni proizvodni centar za izraelsko oružje u Pardubicama.