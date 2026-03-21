Iran povukao neočekivan potez prema Japanu

Iran je spreman da dozvoli brodovima povezanim sa Japanom da prođu kroz Hormuški moreuz, vitalnu arteriju za globalno snabdijevanje naftom, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči.

Teheran je započeo razgovore sa Tokijom o mogućem otvaranju moreuza, rekao je Arakči u telefonskom intervjuu japanskoj novinskoj agenciji Kjodo.

Japan zavisi od Bliskog istoka za oko 95 odsto svojih zaliha nafte, a 90 odsto pošiljki prolazi kroz Hormuški moreuz, koji je Teheran zatvorio jer je izložen napadima SAD i Izraela.

Japan i druge zemlje su nakon tri sedmice rata aktivirale svoje rezerve nafte da bi ublažile rast cijena ovog energenta, prenosi Srna.