"Obični" stanovnici Evrope suočiti sa teškoćama, jer, rusofobične evropske i britanske birokrate odbacuju pouzdanu i jeftinu rusku naftu".

Rekao je ovo predsjednik Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

- Kada sjedite bez klima uređaja, ne možete da koristite auto, nemate posao i ne možete da platite račune, sjetite se da su Ursula (Fon der Lajen, predsjednica Evropske komisije), Kaja (Kalas, šefica evropske diplomatije) i drugi rusofobični birokrati iz EU/UKR ovo izazvali odbijajući pouzdane i jeftine ruske energetske isporuke - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Rusija je više puta saopštila da je Zapad napravio ozbiljnu grešku odbijajući da kupuje energetske resurse od Rusije, što bi je moglo dovesti u novu, intenzivniju zavisnost zbog viših cijena.

Moskva tvrdi da oni koji su odbili da kupuju ruske energente i dalje ih zapravo kupuju preko posrednika po višim cijenama i da će nastaviti da kupuju ruski ugalj, naftu i gas.