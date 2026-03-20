Upozorenje bh. građanima koji putuju u EU: Bićete vraćeni sa granice ako...

Početak pune primjene EES sistema ulaska u Evropsku uniju, odnosno zemlje Šengena od narednog mjeseca osim što donosi novine u načinu prelaska granice ukazuje i na važno pitanje o kojem građani moraju da vode računa.

Građani Bosne i Hercegovine upozoreni su da će im zbog elektronske primjene novog načina ulaska u zemlje Evropske unije, odnosno Šengena, čime je dodatno pojačan nadzor, biti odbijen ulazak ukoliko im je rok validnosti pasoša kraći od 90 dana.

Zato im se ukazuje da prije kretanja na put trebaju pravovremeno da provjere svoje dokumente.

Rok važenja pasoša mora biti najmanje tri mjeseca duže od namjeravanog datuma odlaska s teritorije Evropske unije.

To znači da samo po sebi nije dovoljno da rok valjanosti pasoša bude još 90 dana, kako bi ulazak u EU, u ovom slučaju u Hrvatsku bio odobren.

"Granična policija BiH nije nadležna za pitanja ulaska i boravka u drugim zemljama. Za sve uvjete ulaska i boravka u zemlji u koju putujete trebalo bi se obratiti nadležnim organima te zemlje koji će vam dati tačne informacije o uvjetima ulaska i boravka u toj zemlji", odgovor je Granične policije Bosne i Hercegovine na pitanje da li se može putovati u zemlje Evropske unije s pasošem koji ističe za manje od tri mjeseca.

I ako se prođe granica Bosne i Hercegovine, to ne znači da će biti odobren ulazak u susjednu državu, u ovom slučaju u Hrvatsku kao članicu EU.

Iz Granične policije Bosne i Hercegovine navode kako se na rok važenja dokumenata posebno mora voditi računa prilikom prelaska granice upravo sa Hrvatskom, jer u slučaju da pasoš i ističe za manje od tri mjeseca, a putuje se primjerice prema Crnoj Gori, Srbiji, Albaniji, Kosovu ili Sjevernoj Makedoniji putovanje se može nastaviti s obzirom da je to moguće realizovati sa važećom ličnom kartom.

Zato, upozorava se, važna provjera važenja ličnih dokumenata prije kretanja na put kako bi se izbjegle neprijatnosti, odnosno zadržavanja i vraćanja sa graničnih prelaz, prenosi Slobodna Bosna.