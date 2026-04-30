Tragedija u Americi: Poginuo učesnik iz popularnog muzičkog takmičenja!

30.04.2026 07:40

Микрофон студио пјевање
Foto: Suvan Chowdhury/Pexels

Dilan Karter, 24-godišnji pjevač koji se takmičio u američkom šou programu "The Voice", poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći.

Karter je život izgubio u subotu uveče u saobraćaj nesreći u okrugu Colleton u njegovoj rodnoj Južnoj Karolini.

Prema lokalnim izvještajima, radilo se o nesreći u kojoj je učestvovalo samo jedno vozilo, a dogodila se nešto prije ponoći.

Mladi pjevač trebao je u poned‌jeljak nastupiti u svom gradu Moncks Corneru.

Karter je javnost osvojio 2023. godine u 24. sezoni šoua "The Voice". Na slijepo je na audiciji izveo je pjesmu Vitni Hjuston "I Look to You", posvetivši je majci koja je preminula godinu dana ranije.

Emotivnom izvedbom natjerao je sva četiri člana žirija - Rebu Mektajern, Niala Horana, Džona Ledženda i Gven Stefani - da okrenu svoje stolice.

Dilan je za mentorku odabrao kantri legendu Rebu Mekentajrn, koja se od njega oprostila dirljivom porukom.

- Jako će nam nedostajati. Bio je briljantan, ljubazan i talentovan mladić koji je uneo zraku sunca u 'The Voice'. Počivaj u miru, dragi prijatelju - napisala je, prenosi Telegraf.

