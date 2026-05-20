Dao siću, a uzeo pravo bogatstvo: Evo gdje je uplaćena nevjerovatna loto "sedmica"

U 40. kolu igre na sreću Loto, izvučena je sedmica vrijedna 95.207.940 dinara.

Dobitni listić uplaćen je u pančevačkom naselju Kotež 1, na jednom kiosku u Vršačkoj ulici.

Zasad nepoznati dobitnik tiket je uplatio baš na dan izvlačenja, a kako kažu na uplatnom mjestu, „odigrao je“ tri obične kolone i tri loto plus kombinacije, te platio svega nekoliko stotina dinara!

Zaposlena ne krije oduševljenje što je listić sa premijom uplaćen baš kod nje, ali nije željela da se fotografiše.

U naselju Kotež 1, kako kažu mještani, ima dosta onih koji prate igre na sreću i teško bi se moglo reći ko je „pogodio“ sedmicu. Ni nakon izvlačenja, a ni od jutros, navode, nije bilo javnog slavlja.

Ovo, inače, nije prvi put da veliki dobitak na Lutriji ode u Pančevo – ovo je čak treća sedmica! Ranije je na jednom drugom uplatnom mjestu čak dva puta uplaćen listić sa glavnom premijom. Jasna Jelenić, koja radi na tom srećnom mjestu, kaže da su je još sinoć zvali novinari da pitaju da li je opet nekome bila srećne ruke.

„Ovoga puta 'sedmica' nije uplaćena kod mene. Čestitam srećnom dobitniku“, smije se Jasna i dodaje da je danas svi traže kao da je ona osvojila loto premiju, prenosi Blic.