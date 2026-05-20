Putin završio posjetu uz šoljicu čaja sa Sijem

Predsjednik Rusije Vladimir Putin završio je posjetu Pekingu tradicionalnom kineskom čajankom sa predsjednikom Kine Si Đinpingom, javio je dopisnik RIA Novosti iz Pekinga.

"Nakon zvaničnih razgovora, Putin i Si sastali su se u neformalnom okruženju kako bi uz šoljicu čaja razgovarali o aktuelnim međunarodnim pitanjima. Razgovor je trajao oko sat i po, a održan je u Narodnom kongresu Kine", navodi se u izvještaju.

Razgovor je vođen u najužem krugu saradnika, a pozvana su samo po četiri člana delegacije sa obje strane.

Putin je juče doputovao u Kinu u zvaničnu posjetu, a danas je u Domu narodne skupštine u Pekingu razgovarao sa Sijem sa kojim je potpisao velik broj sporazuma, piše Srna.