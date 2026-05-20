Putin završio posjetu uz šoljicu čaja sa Sijem

20.05.2026 16:48

Руски предсједник Владимир Путин, лијево, и кинески предсједник Си Ђинпинг присуствују церемонији чаја у Великој сали народа у Пекингу, Кина, у среду, 20. маја 2026.
Foto: Tanjug/Kremlin Pool Photo via AP/Alexander Kazakov

Predsjednik Rusije Vladimir Putin završio je posjetu Pekingu tradicionalnom kineskom čajankom sa predsjednikom Kine Si Đinpingom, javio je dopisnik RIA Novosti iz Pekinga.

"Nakon zvaničnih razgovora, Putin i Si sastali su se u neformalnom okruženju kako bi uz šoljicu čaja razgovarali o aktuelnim međunarodnim pitanjima. Razgovor je trajao oko sat i po, a održan je u Narodnom kongresu Kine", navodi se u izvještaju.

Razgovor je vođen u najužem krugu saradnika, a pozvana su samo po četiri člana delegacije sa obje strane.

Putin je juče doputovao u Kinu u zvaničnu posjetu, a danas je u Domu narodne skupštine u Pekingu razgovarao sa Sijem sa kojim je potpisao velik broj sporazuma, piše Srna.

