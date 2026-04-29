Kćerka poznatog glumca izvršila samoubistvo

Preminula je kćerka glumca Pitera Falka, poznatog po ulozi legendarnog detektiva Kolumba u seriji "Kolumbo", a istraga je utvrdila da je u pitanju samoubistvo.

Džaklin Falk pronađena je mrtva u Kaliforniji, a prema informacijama koje je objavio TMZ, Kancelarija sudskog veštaka u Los Anđelesu navela je da je riječ o samoubistvu, prenosi San.

Džaklin je bila jedna od dvije kćerke slavnog glumca. Njen otac se 1960. godine oženio Alis Mej, sa kojom je usvojio Džaklin i njenu sestru Ketrin. Brak je okončan 1976. godine, nakon čega se Falk ponovo oženio glumicom Šerom Daniz.

Vijest o njenoj smrti izazvala je pažnju javnosti, s obzirom na to da je njen otac ostavio dubok trag u televizijskoj istoriji kroz lik neobičnog, ali omiljenog inspektora Kolumba, koji je obilježio jednu eru kriminalističkih serija.

Piter Falk preminuo je 2011. godine.