Pjevač se javno izblamirao: Mitar Mirić ne zna koliko azbuka ima slova

Pjevač nije znao koliko slova ima azbuka, pa se izblamirao u emisiji kada je dao odgovor na ovo pitanje.

Tokom jednog gostovanja u emisiji “Amidži šou”, Mitar Mirić se žestoko obrukao učestvujući u jednoj igrici. Kada mu je postavljeno pitanje:

”Koliko slova ima u azbuci?”, Mirić je kao iz topa odgovorio: “32”.

Voditelj Ognjen Amidžić ga je odmah ispravio rekavši: “30, 30 slova ima”.

Nakon ove ispravke, pjevač je pokušao da se opravda izjavom: “Da, da 30, to sam i rekao”.

Afera pjevača sa 30 godina mlađom djevojkom

Mediji brujali su 2019. godine o navodnoj vezi folkera Mitra Mirića sa izvesnom Draganom Janićević, iako je pjevač dugi niz godina u braku sa suprugom Suzanom.

Dragana Janićijević je pevačica iz Prokuplja, a kako se pisalo ona i Mitar uplovili su u vezu dvije godine prije nego što je sve dospjelo u javnost.

Nakon što su naslovi o aferi pjevača i 30 godina mlađe Lepe Gage osvanuli u medijima, pričalo se da je Mitra supruga Suzana izbacila iz kuće.

On se poslije svega oglasio i naveo da nije u vezi sa Draganom, te da je ona samo htjela da ga iskoristi zarad popularnosti, prenosi Blic.

– To ona radi da bi sebi digla cijenu. Snimiš joj spot, a ona to zloupotrijebi, pa slika, i tako. Idemo dalje – izjavio je tada Mirić jednom prilikom i poručio da nije izbačen iz porodičnog doma:

– Nema od toga ništa! Šta će mi žena reći – ništa! To je dio profesije. Svakog zakači ponešto. Neću da se pravdam, nismo na sudu. Nema ništa od toga i to je to – tada je rekao u emisiji Exkluziv.