Prije ponoći pogledajte u nebo i zamislite želju: Narodni običaj koji se prenosi vijekovima

Srpska pravoslavna crkva 20. maja obilježava praznik Pojave Časnog krsta u Jerusalimu, u znak sjećanja na događaj iz 4. vijeka kada se, prema svjedočenjima, na nebu iznad Svetog grada ukazao veliki, svjetlosni krst. Ova pojava, koja je bila vidljiva usred dana ostavila je snažan utisak na tadašnje stanovništvo, pa su mnogi u njoj prepoznali Božiji znak. Otud i jedan običaj koji se sprovodi na dan Pojave Časnog krsta u Jerusalimu.

Predanje kaže da se čudo pojave Časnog krsta usred dana na nebu dogodilo 351. godine, u vrijeme episkopa Svetog Kirila Jerusalimskog, koji je o svemu pisao caru Konstanciju 2. Časni krst se, kako je zabilježeno, prostirao od Golgote do Maslinske gore i bio je toliko sjajan da je nadmašivao svjetlost sunca. U vremenu kad su vođene velike rasprave o vjeri, ovaj događaj mnogi su doživjeli kao potvrdu snage i istine hrišćanstva.

Za vjernike, ovaj praznik nosi duboku simboliku. Krst se doživljava kao znak pobjede vjere, nade i Božijeg prisustva u svijetu, ali i kao podsjetnik da se u trenucima sumnje i iskušenja treba okrenuti vjeri. Iako ne spada u najveće praznike, u crkvenom kalendaru ima posebno mjesto i obilježava se sa poštovanjem i molitvom, a uoči praznika sprovodi se simboličan običaj. Vjeruje se da ga treba provesti mirno, bez teških poslova, u duhu tišine i sabranosti. Vjernici se češće krste, cjelivaju krst i mole se za zdravlje i zaštitu najmilijih, sigurni da molitva izgovorena na ovaj dan ima posebnu snagu.

Praznik Pojave Časnog krsta u Jerusalimu u srpskom narodu prati zanimljiv običaj koji nema utemeljenje u Crkvi, već se prenosi s koljena na koljeno kao dio narodnog predanja. Prema narodnim običajima, veče uoči praznika Pojave Časnog krsta u Jerusalimu, u kasnim satima, ali obavezno prije ponoći žene bi trebalo da pogledaju u nebo.

Ukoliko ugledaju četiri zvijezde postavljene tako da obrazuju krst, veruje se da će im biti ispunjena najveća želja.

