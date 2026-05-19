Sanja Marinković iskreno o estetskim korekcijama: ''Zlostavljaju me jer nisam uradila usne''

Autor:

ATV
19.05.2026 22:51

Водитељка Сања Маринковић гостује у ТВ емисији.
Foto: YouTube/Screenshot/Blic TV

Poznata voditeljka Sanja Marinković otkrila je svoj stav o estetskim operacijama i radu na sebi, priznavši sa kakvim se sve komentarima okoline suočava kada je u pitanju njen fizički izgled.

Iako smatra da svako treba da vodi računa o svom tijelu i koži, ona naglašava da ništa ne treba pretjerano mijenjati.

Sanja je otkrila da se svakodnevno susreće sa ženama na ulici koje sebi daju za pravo da joj predlažu razne estetske korekcije.

Svoje frustracije ovakvim ponašanjem podijelila je u svojoj emisiji "Magazin IN", ističući važnost očuvanja prirodnog izgleda.

- Na dnevnom nivou me zlostavljaju i vrše pritisak da uvećam usta! Žena me zaustavlja, prilazi na ulici i kaže da sam prelijepa, prezgodna ali da mi samo usne fale. Treba raditi na sebi, održavati se, ali ostati svoj, nisam ni za jednu invanzivnu metodu, samo za osvježavanje usana - rekla je voditeljka.

"Nema osobe koja nije uradila usta i uvećala grudi"

Marinkovićeva se osvrnula i na standarde lepote koji se danas nameću, posebno kritikujući društvenu mrežu Instagram. Ona smatra da se tamo promovišu izveštačene žene, što ima snažan i direktan uticaj na svijest mladih.

- Dovoljno je ući na Instagram i pogledati šta se promoviše! Nema osobe koja nije uradila usta i uvećala grudi, ako ostaneš svoj odmah misle da ti nešto fali.

Proslavila 52. rođendan

Da pritisci okoline ne utiču na njeno samopouzdanje, Sanja je nedavno dokazala proslavivši svoj 52. rođendan.

Mnogi se iznenade kada čuju koliko godina ima, a voditeljka je svoj poseban dan obilježila uz mini verziju Pavlove torte i buket bijelih ruža, blistajući u zatvorenoj crnoj haljini sa bisernim minđušama.

- Još jedna godina, još jedna želja… I dalje blistam - poručila je Sanja Marinković.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

