Ilon Mask izgubio bitku protiv OpenAI

Sudsko vijeće u Kaliforniji utvrdilo je da suosnivači OpenAI-ja, izvršni direktor Sem Altman i predsjednik Greg Brokman, nisu odgovorni za navodno nepravedno bogaćenje pretvaranjem nekada neprofitne kompanije u profitni biznis.

Mask tvrdio da je OpenAI iznevjerio prvobitnu misiju

Izvršni direktor Tesle i suosnivač OpenAI-ja Ilon Mask prvobitno je tužio Altmana, Brokmana, OpenAI i Majkrosoft, jednog od najvećih partnera kompanije.

Mask je tvrdio da je donirao novac startapu kako bi pomogao njegovo pokretanje pod uslovom da ostane neprofitna organizacija.

Ivon Gonzales Rodžers, sudija Okružnog suda SAD za Sjeverni okrug Kalifornije, saopštila je da prihvata odluku vijeća, čime je potvrđen Maskov poraz u ovom slučaju, prenosi SEEbiz.

Advokati pokušali da diskredituju Altmana

Tokom trosedmičnog suđenja, Maskovi advokati pokušavali su da predstave Sema Altmana kao prevaranta i nepouzdanu osobu.

Maskov advokat Stiven Molo tokom unakrsnog ispitivanja direktno je pitao Altmana da li sebe smatra iskrenim i da li je ikada obmanjivao ljude sa kojima radi.

Svijet Horor šetnja u Austriji: Krave ubile ženu u jezivom napadu, muž jedva preživio

Molo je više puta pominjao i Altmanovo uklanjanje iz upravnog odbora OpenAI-ja 2023. godine.

U to vrijeme odbor je saopštio da Altman nije bio dosljedno iskren prema njegovim članovima, ali je samo nekoliko dana kasnije ponovo vraćen na funkciju.

„Kredibilitet Sema Altmana direktno je doveden u pitanje u ovom slučaju. Ako mu ne možete vjerovati, oni ne mogu pobijediti. Tako je jednostavno“, rekao je Molo tokom završnih riječi pred vijećem.

Advokat je kritikovao i odgovore Grega Brokmana tokom unakrsnog ispitivanja, ocijenivši ih nejasnim i nepovezanim.

OpenAI: Maskovi zahtjevi zastarjeli

Sa druge strane, advokati OpenAI-ja tvrdili su da su Maskovi pravni zahtjevi zastarjeli i da su brojni svjedoci potvrdili da Mask nikada nije uslovljavao svoje donacije time da kompanija ostane neprofitna organizacija.

Trka za izlazak na berzu

OpenAI se trenutno nalazi u intenzivnoj trci za izlazak na berzu prije konkurentske kompanije Anthropic, za koju se takođe spekuliše da planira inicijalnu javnu ponudu akcija do kraja 2026. godine.

Analitičari smatraju da bi izlazak velikih AI kompanija na berzu mogao da donese ogromnu zaradu investitorima i dodatno ubrza razvoj tržišta vještačke inteligencije, prenosi Bankar.