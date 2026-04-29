Nema više skrivanja iza lažnih imena: Ova država ukida anonimnost na mrežama

Grčka vlada zvanično planira da zabrani anonimnost na društvenim mrežama kako bi suzbila digitalno nasilje i toksičnost.

Ministar digitalne uprave Dimitris Papastergiou potvrdio je da svaki profil mora biti povezan sa stvarnom osobom. Cilj ove odluke je da se zaustavi širenje lažnih vijesti i uvreda koje dolaze sa skrivenih naloga.

Vlasti smatraju da anonimni korisnici često koriste internet za uznemiravanje i prijetnje bez ikakvih pravnih posljedica. Ova inicijativa dolazi u trenutku kada se Grčka priprema za izbore zakazane za početak 2027. godine. Država želi da stvori digitalnu demokratiju u kojoj svako stoji iza svojih riječi imenom i prezimenom.

Kako će funkcionisati internet bez lažnih imena

Plan ne predviđa potpunu zabranu nadimaka već obaveznu verifikaciju identiteta iza svakog profila. Platforme će morati da pronađu tehnički način da potvrde ko se zaista nalazi iza ekrana. Zvaničnici ističu da ljudi mogu slobodno iznositi mišljenja dokle god se zna njihov pravi identitet.

Ministar Papastergiou podsjeća da su u antičkoj Grčkoj svi otvoreno govorili pod svojim imenom. On veruje da bi ovaj princip trebalo da inspiriše modernu digitalnu sferu. Vlada trenutno razmatra da se ove mjere prošire i na potpisivanje tekstova na internet portalima.

Izazovi i reakcije na novi zakon

Stručnjaci upozoravaju da će sprovođenje ovog zakona biti tehnički veoma komplikovano za jednu državu. Velike platforme možda neće željeti da sarađuju jer im milijarde anonimnih naloga donose ogroman profit. Kritičari takođe izražavaju zabrinutost zbog ugrožavanja slobode govora i zaštite privatnih podataka.

Mnogi vjeruju da je ovakve promjene lakše uvesti na nivou cijele Evropske unije nego u okviru jedne zemlje. Kampanja protiv anonimnosti je već dobila podršku na najvišem nivou u kabinetu premijera. Ostaje da se vidi kako će tehnološki giganti odgovoriti na ove zahtjeve za veću odgovornost u digitalnom prostoru, prenosi Telegraf.