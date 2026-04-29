Šok otkriće iz Černobilja: Vukovi razvili otpornost na rak

29.04.2026 10:17

Foto: pexels/patrice schoefolt

U zabačenim šumama oko zone isključenja kod Černobilja, gd‌je je boravak za ljude i dalje opasan, vukovi ne samo da opstaju već - napreduju.

Naučnici sada pokušavaju da otkriju zašto, jer sve ukazuje na to da su ove životinje razvile određenu genetsku otpornost na rak.

Od nuklearne katastrofe 26. aprila 1986. godine, kada je eksplodirao četvrti reaktor elektrane u blizini Pripjata, ljudi su napustili ovo područje.

Priroda je, međutim, preuzela primat. Danas na oko 4.200 kvadratnih kilometara žive brojne divlje vrste, ali se posebno izdvajaju sivi vukovi, čija je brojnost i do sedam puta veća nego u drugim rezervatima u regionu.

Evo kako je oblikovan ovaj genetski profil

Tim istraživača predvođen evolutivnim biolozima sa Univerziteta Prinston analizirao je uzorke krvi vukova iz zone isključenja, ali i iz manje kontaminiranih područja u Bjelorusiji i iz Nacionalnog parka Jeloustoun u Sjedinjenim Američkim Državama. Rezultati su pokazali značajne razlike – identifikovano je više od 3.000 gena koji se drugačije ponašaju kod černobiljskih vukova.

Posebno je zanimljivo da su 23 gena povezana sa razvojem raka aktivnija kod ovih vukova, a isti ti geni kod ljudi su povezani sa boljim stopama preživljavanja određenih tumora. Naučnici vjeruju da je dugotrajna izloženost niskim dozama zračenja tokom više generacija oblikovala ovaj jedinstveni genetski profil, piše RTS.

Ipak, ključna pitanja ostaju bez jasnog odgovora: da li ovi vukovi ređe oboljevaju od raka ili ga jednostavno bolje podnose? Moguće je da je u pitanju kombinacija oba faktora.

Ova otkrića mogla bi imati širi značaj – ne samo za razumevanje života u ekstremnim uslovima, već i za buduća istraživanja raka kod ljudi.

