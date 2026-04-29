Pripremite zalihe: Ovi dijelovi Banjaluke danas bez vode

29.04.2026 10:14

Zbog radova pojedini dijelovi Banjaluke danas će ostati bez vode.

Naime, radovi će biti izvođeni u ulicama Milana Brankovića (Kočićev vijenac), Davida Štrpca (Paprikovac) te na Krčmaricama i Kosovima (Pervan).

Ekipe “Vodovoda” zadužene za lokalne vodovode danas će otklanjati kvarove u Ljubačevu, Krminama i Aginom Selu.

