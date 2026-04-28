Ninković: Usvojili smo sve ono što je korisno za građane Banjaluke

Odbornici Skupštine Grada Banjaluka na današnjoj sjednici od 45 predloženih usvojili su 44 tačke i to sve one koje su korisne za građane Banjaluke, kako je naglasio predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković.

Usvojena su dva nova regulaciona plana i nekoliko izmjena regulacionih planova, te je odlučeno da se Banjaluka zaduži za 10 miliona KM za izgradnju javne garaže, a koja će se nalaziti kod Borčevog stadiona, dok su odbornici odbili i tačku koja se odnosila na rekonstrukciju Parka Petar Kočić uz stav da u ovom trenutku postoje prioritetniji projekti u Banjaluci.

„Nismo usvojili sve ono što je gradonačelnik predlagao, dakle od onog materijala koji nam je došao, u pitanju je 12, 13 tačaka. Mi smo kroz naša radna tijela i danas prilikom usvajanja sjednice odbili četiri, pet regulacionih planova za koje smo smatrali da nisu u skladu sa onim što traži struka i šta očekuju građani“, kazao je Ninković.

Kako je naveo predsjednik banjalučke Skupštine, odbornici su prihvatili na današnjoj sjednici samo one regulacione planove za koje su imali potvrdu da ne remete ni okolinu niti postoje određene primjedbe od strane građana.

„Tako smo najavili početkom godine i takvu praksu ćemo zadržati jer ste vidjeli da smo nakon usvajanja samih regulacionih planova, kada su građani mogli da vide o čemu se radi počeli su da protestvuju kao oni na Starčevici, u Novoj Varoši, a što nam je bio znak da smo na dobrom putu, dakle, usvojili smo samo ono što je korisno za građane“, kazao je Ninković.

Ninković se osvrnuo i na tri odluke predložene od strane gradonačelnika Draška Stanivukovića od kojih su dvije usvojili odbornici dok za jednu, a koja se odnosi na rekonstrukciju parka Petar Kočić nije dobio saglasnost od strane odbornika.

„Riječ je o kreditnim zaduženjima, jedno nismo usvojili, a tiče se parka Petar Kočić, dva smo usvojili vrlo značajna, čak jedno i možda najznačajnije. Najznačanije rješenje se odnosi na kreditno zaduženje rješavanja parking mjesta u gradu Banjaluci jer vidim da u razgovoru sa građanima to je top prioritet“, rekao je Ninković.

On je napomenuo kako su odbornici u proteklim mjesecima molili gradonačelnika Draška Stanivukovića da ne uništava one lokacije na kojima su se nalazila parking mjesta. Kako on navodi i pored molbi i pokušaja da se nađe alternativa razumijevanja nije bilo.

„Konačno, hvala Bogu, gradonačelnik nam je predložio da to bude 10.000.000 KM kreditno zaduženje jer zaista mislim da se ovo mora rješavati. To sve sada zavisi od gradonačelnika kao izvršnog organa. Mi smo usvojili kredit, potpisaćemo odluke i ono što je bilo danas, završili smo svoj posao. Dakle, gradonačelnik kao izvršni organ mora realizovati kredit, raspisatijavnu nabavku, naći izvođača i krenuti u realizaciju tih 400 mjesta“, rekao je Ninković.

Prema njegovim riječima, ovaj proekat će biti veoma koristan za građane. Neće riješiti u potpunosti problem sa manjkom mjesta za parkiranje ali će na jedan način ublažiti trenutnu situaciju.

„Danas smo usvojili i kreditno zaduženje za igrališta jer očigledno gradonačelnik nema novca u tekućem budžetu, ali bitno je da rješavamo i taj problem pa smo prihvatili kreditno zaduženje. Odbili smo kreditno zaduženje za park Petar Kočić jer smo imali nekoliko razloga i pitanja na koja nismo dobili odgovor od strane gradonačelnika. Prvo, šta je sa onim 800.000 evra, koje su nam obećali iz delegacije Evropske unije, ako im damo negdje prostor, naravno da ne može Staklenac, to smo davno rekli, oni su se pomjerili prema Domu omladine, gradonačelnik je onda dao prostor pod posebnim uslovima da se doplaćuje 10.000KM zakupa, on je htio da poni plaćaju oko 1200, što smo opet odbili i tražili od gradonačelnika odgovore zbog čega je to 1.600.000KM, kako su došli do te računice da je to toliko i rekli smo da ima mnogo prioritetnijih stvari u Banjaluci“, rekao je Ninković.

Kako on kaže, u Banjaluci ima 100.000 ljudi, koji su spremni na to da se uzme kredit kojim će se riješiti javne saobraćajnice jer vožnja glavnom ulicom je poput vožnje po makadamu.

„Trenutno imamo 500 kvarova na vodovodnoj mreži, blizu 100 kvarova na toplovodnoj mreži, imamo mnogo problema sa javnim reduzećima, počevši od Akvane, ZIBL-a, Vodovoda, Toplane i svih drugih preduzeća za koja mislimo da su prioritetna te da taj 1,6 miliona ne treba da ide u rekonstrukciju parka jer samo kilometar odavde imate klizišta i na Starčevici i na Laušu i Priječanima i smatramo da su to prioritetnije stvari i potpuno siguran da i građani tako razmišljaju“, rekao je Ninković.

Nakon usvajanja Zakona o stvarnim pravima u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Banjaluka je usvojila svu potrebnu gradsku legislativu da bi se moglo krenuti u proces dodjele besplatnih placeva, o čemu je takođe govorio Ninković:

„Dugujem zahvalnost Vladi Republike Srpske i Narodnoj skupštini, koje su izmjenom i dopunama zakona o stvarnim pravima omogućili da sada sve jedinice lokalne samouprave učine ovo što smo mi i Trebinje danas uradili. Donijeli smo Pravilnik po kome se biraju određene kategorije i odluke koje se odnose na zemljište koje je u vlasništvu grada, a koje ćemo dati na izgradnju prema raznim kategorijama, a radi se o porodicama do 35 godina, dakle mladi bračni parovi, samohrani roditelji, višečlane porodice i još neke kategorije“, naveo je Ninković uz naglasak da je bilo potrebno da u zakonskom smislu ovo realizuju Vlada Republike Srpske i Narodna skupština kako bi lokalne jedinice mogle krenuti sa dodjelom parcela.