Mladen Matović ponovo na čelu Banskog dvora

Skupština grada Banjaluka imenovala je Mladena Matovića na mjesto direktora Banskog dvora.
Skupština grada Banjaluka na današnjoj sjednici imenovala je dirigenta i kompozitora Mladena Matovića na mjesto direktora Banskog dvora treći put uzastopno.
Matović se prijavio na konkurs za ovu poziciju, koji je objavljen 26. marta, a rok za dostavljanje prijava bio je 10. april.
Podsjetimo, Matoviću je mandat istekao krajem oktobra prošle godine, a na prethodna dva konkursa se nije prijavio. Prethodni konkurs poništen je jer su prvorangirani bivši direktor banjalučke Gimnazije Zoran Pejašinović i bivši direktor “Lutrije Republike Srpske” Rajko Radovanović imali isti broj bodova.
