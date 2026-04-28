Mladen Matović ponovo na čelu Banskog dvora

Skupština grada Banjaluka na današnjoj sjednici imenovala je dirigenta i kompozitora Mladena Matovića na mjesto direktora Banskog dvora treći put uzastopno.

Matović se prijavio na konkurs za ovu poziciju, koji je objavljen 26. marta, a rok za dostavljanje prijava bio je 10. april.

Podsjetimo, Matoviću je mandat istekao krajem oktobra prošle godine, a na prethodna dva konkursa se nije prijavio. Prethodni konkurs poništen je jer su prvorangirani bivši direktor banjalučke Gimnazije Zoran Pejašinović i bivši direktor “Lutrije Republike Srpske” Rajko Radovanović imali isti broj bodova.