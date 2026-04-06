ATV saznaje: Matović se prijavio na konkurs za direktora Banskog dvora

Mladen Matović, v.d. direktora Banskog dvora podnio je prijavu na treći Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Banski dvor – kulturni centar“ Banjaluka, potvrđeno je za ATV.

Matoviću je mandat istekao krajem oktobra prošle godine, a na prethodna dva konkursa se nije prijavio. Prethodni konkurs poništen je jer su prvorangirani bivši direktor banjalučke Gimnazije Zoran Pejašinović i bivši direktor “Lutrije Republike Srpske” Rajko Radovanović imali isti broj bodova.

Posljednji konkurs u nizu objavljen je 26. marta, a rok za dostavljanje prijava je do 10. aprila.

Prva dva konkursa bez Matovića

U trci su bila još dva kandidata - Danka Ignjatović, koja je kadar SPS-a, i profesor u banjalučkoje Muzičke škole Jasna Đurović.

Prethodno, u decembru je takođe poništen konkurs, a tada su u trci bili Zoran Pejašinović, Rajko Radovanović i Danka Ignjatović.

Prvi konkurs, prema riječima predsjednika gradskog Parlamenta Ljube Ninkovića, poništen je jer nisu pravovremeno završene konkursne procedure.

"Prošlo je više od mjesec dana od zatvaranja konkursa, a mi nismo dobili imena prvorangiranih kandidata i zato je predloženo poništavanje i raspisivanje novih konkursa", rekao je Ninković u decembru nakon što je skupštinska većina predložila poništavanje konkursa.

Matović je na mjesto direktora Banskog dvora prvi put došao 7. aprila 2017. godine i na njemu je proveo osam i po godina.

Tokom tog perioda Matović je imao nepodijeljenu podršku odbornika i godinama je nizao pohvale za rukovođenje ovom ustanovom.