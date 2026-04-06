Lažna dojava o bombi, nema bezbjednosnih prijetnji

Protivdiverzionim pregledom objekta srednje škole u Banjaluci utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji, nakon dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi, rečeno je Srni iz Policijske uprave Banjaluka.

Srednja škola u Banjaluci dobila je jutros dojavu o postavljenoj eksplozivnoj napravi, nakon čega je uslijedio protivdiverzioni pregled objekta.

Na mejl adresu škole u 6.30 časova stigla je poruka da je postavljena eksplozivna naprava, što je prijavljeno policiji.