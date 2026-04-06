Šobot za ATV: Ovo povećanje predstavlja prvi korak u povećanju plata i statusa zdravstvenih radnika

06.04.2026 08:46

Никола Шобот в.д. директор Универзитетског клиничког центра Републике Српске
Ovo povećanje predstavlja prvi korak u povećanju plata i statusa zdravstvenih radnika i svih onih koje rade u zdravstvenom sistemu, kaže Nikola Šobot v.d. direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Bio je razgovor sa sindikatima, 5 % je uvećanje linearno za sve, ali je 250 KM neto zdravstvenog dodatka za sve medicinske radnike.Time smo obuhvatili 70% zaposlenih u Univerzitetskom kliničkom centru. Ono što sindikati nisu zadovoljni je samo 5% za one koji nisu potpali pod medicinski dodatak tj. pod ovih 250 KM. Kad se to uzme u obzir, medicinski radnici u zavisnosti od svoje plate uvećanje od nekih 13 do 18% , tako da to nije 5, jer je 5 samo za nemedicinske.", rekao je Nikola Šobot v.d. direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Šobot naglašava da je ovo samo prvi korak u povećanju plata i statusa zdravstvenih radnika kao i svih onih koji rade u zdravstvenom sistemu.

"Ja od kad sam na čelu Univerzitetskog kliničkog centra imao sam razgovore sa predstavnicima sindikata i sve ono što smo dogovorili i što je bilo moguće uraditi je već urađeno. Uvijek je opredjeljenje da budemo na usluzi radnicima, da svi oni koji dolaze u Univerzitetski klinički centar dođu sretni i zadovoljni na svoj posao jer mislim da samo takav radnik može da odradi ono što je pred njim, naročito u zdravstvu i poslu koji je vrlo težak i vrlo zahtjevan. To su ljudi prema kojima ja uvije iskazujem poštovanje", kaže Šobot.

Zdravstveni radnici traže povećanje plate od 20 odsto

Prema riječima Šobota, ljudima najviše smeta nepravda tako da se u razgovoru trude da pronađu stvari koji se nepravde prema određenom broju radnika. Cilj je unaprijeđenje sistema kroz dijalog i saradnju.

"Godinama je priznata visoka škola. Kroz sistematizaciju smo otvorili 90 radnih mjesta. Upravo je sistematizacija u pripremi da prepoznamo ljude koji su ulagali u svoje obrazovanje i znanje kako kroz određene rukovodeće pozicije tako i kroz koeficijent odnosno platne liste", rekao je Šobot.

Prema saopštenjima ministra zdravstvenim radnicima je plata zdravstvenim radnicima od 2018. godine pa do sada je povećana 9 puta, samo zadnji put je povećanje ostvareno prošle godine u iznosu od 100 KM, kaže Šobot.

