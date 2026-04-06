Šobot za ATV: Ovo povećanje predstavlja prvi korak u povećanju plata i statusa zdravstvenih radnika

"Bio je razgovor sa sindikatima, 5 % je uvećanje linearno za sve, ali je 250 KM neto zdravstvenog dodatka za sve medicinske radnike.Time smo obuhvatili 70% zaposlenih u Univerzitetskom kliničkom centru. Ono što sindikati nisu zadovoljni je samo 5% za one koji nisu potpali pod medicinski dodatak tj. pod ovih 250 KM. Kad se to uzme u obzir, medicinski radnici u zavisnosti od svoje plate uvećanje od nekih 13 do 18% , tako da to nije 5, jer je 5 samo za nemedicinske.", rekao je Nikola Šobot v.d. direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Šobot naglašava da je ovo samo prvi korak u povećanju plata i statusa zdravstvenih radnika kao i svih onih koji rade u zdravstvenom sistemu.

"Ja od kad sam na čelu Univerzitetskog kliničkog centra imao sam razgovore sa predstavnicima sindikata i sve ono što smo dogovorili i što je bilo moguće uraditi je već urađeno. Uvijek je opredjeljenje da budemo na usluzi radnicima, da svi oni koji dolaze u Univerzitetski klinički centar dođu sretni i zadovoljni na svoj posao jer mislim da samo takav radnik može da odradi ono što je pred njim, naročito u zdravstvu i poslu koji je vrlo težak i vrlo zahtjevan. To su ljudi prema kojima ja uvije iskazujem poštovanje", kaže Šobot.

Prema riječima Šobota, ljudima najviše smeta nepravda tako da se u razgovoru trude da pronađu stvari koji se nepravde prema određenom broju radnika. Cilj je unaprijeđenje sistema kroz dijalog i saradnju.

"Godinama je priznata visoka škola. Kroz sistematizaciju smo otvorili 90 radnih mjesta. Upravo je sistematizacija u pripremi da prepoznamo ljude koji su ulagali u svoje obrazovanje i znanje kako kroz određene rukovodeće pozicije tako i kroz koeficijent odnosno platne liste", rekao je Šobot.

Prema saopštenjima ministra zdravstvenim radnicima je plata zdravstvenim radnicima od 2018. godine pa do sada je povećana 9 puta, samo zadnji put je povećanje ostvareno prošle godine u iznosu od 100 KM, kaže Šobot.