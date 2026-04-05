Opštinski odbor DEMOS-a u Šamcu prešao u SNSD

ATV
05.04.2026 14:24

Стево Богдановић Предсједник ОО СНСД Шамац
Opštinski odbor DEMOS-a u Šamcu istupio je u petak iz te partije i pridružio se SNSD-u.

Odbornici DEMOS-a u Skupštini opštine Milan Nikolić, Ruža Stanišić i Nedeljko Mitrović političko djelovanje i rad nastaviće u okviru Kluba odbornika SNSD-a.

Predsjednik OO SNSD Šamac Stevo Bogdanović rekao je da je kompletan Opštinski odbor DEMOS-a prešao u SNSD.

"Poseban i bitan dan. Kompletan Opštinski odbor DEMOS-a, sa svoja tri odbornika u lokalnom parlamentu. Sa naših sedam, imamo jedan ozbiljan blok od 10 odbornika. Radi se o ljudima koji su godinama bili iskreni članovi naše koalicije i koji su čestiti domaćini", rekao je Bogdanović.

