Stevandić: Na izborima 2024. US rasla za 14 odsto, a ja sam izdržao potjernice, sudove i progone

Na izborima 2024. godine Ujedinjena Srpska je rasla najviše, za 14%, pa je došlo još 16 odbornika i 2 poslanika, rekao je predsjednik ove partije Nenad Stevandić, kao odgovor na istraživanje javnog mnjenja koje je ovih dana aktuelnu u javnosti.

"U teškoj 2025. smo dali sve, a ja izdržao potjernice, sudove, progone. Živim sa običnim i obrazovanim narodom. Ko me poslije toga proba poniziti neka se čuva", rekao je Stevandić.

Podsjećamo, lider SPS-a Goran Selak podijelio istraživanje javnog mnjenja o rejtingu političkih partija i pohvalio se podrškom od četiri odsto. U istoj objavi Ujedinjena Srpska se našla na samom dnu sa svega dva odsto podrške, dok je lošije rangirana samo Socijalistička partija Petra Đokića.

Stevandić je demantovao Selakove procente, tvrdeći da je realnost na terenu potpuno drugačija. On navodi da je Ujedinjena Srpska, prema njegovim podacima, ubjedljivo treća politička snaga u Republici Srpskoj sa 9,1 odsto podrške.

"Ujedinjena Srpska ima 9,1% i treća je u svakom slučaju!”, napisao je Stevandić na Iksu, te je autore tog istraživanja i same objave naziva "majmunima".