TV Duel: Šta bi građani, a šta političari pitali Stanivukovića i Minića?

Loše saobraćajnice, higijena u gradu, realizacije ključnih infrastrukturnih projekata, samo su neka od tema koje bi se trebale pomenuti u predstojećem TV duelu.

Pitanja na koje bi građani voljeli dobiti odgovore, provjerili smo na terenu? Nije relevantan uzorak, ali budući da smo anketu radili u Banjaluci, komentari i pitanja uglavnom su upućeni na adresu gradonačelnika.

Na pitanje kako živite građani odgovaraju:

"Ko i ostali, pitao bih kad misli da sredi grad, grad nikad nije bio prljaviji nego sad".

"Da popravi život običnog stanovništva, standard da se popravi".

"Gradonačelniku, zašto ne vodi računa o svom gradu, nego se bavi politikom koja uopšte nije za njega, mislim da nikad nije bilo ružnije u našem gradu, nego što je danas kada je on gradonačelnik, pa može da se ljuti ili ne, ali takva juče situacija".

"Gradonačelniku bih prvo postavio pitanje, s obzirom da sam u Banjaluci cijeli život, Banjaluka nikad nije bila neurednija, pričanje da se ulice peru nije tačno, a premijeru neka se bori, unapređuju, oni za sad dosta dobro rade, ali ima tu mogućnosti i oni treba da se okrenu ljudima".

Različite reakcije na društvenim mrežama:

"Hoćeš li smjeti predložiti da RS uzvrati na blokiranje Prelaza Gradiška sa blokiranjem 5c?".

"Do tad će opozicija zvanično reći ime kandidata?".

"Sigurno će Savo Minić pokazati ozbiljnost i iskustvo u TV duelu i izaći kao pobjednik, demonstrirajući jasno vođstvo i odgovornost pred građanima Republike Srpske".

"Rado ću gledati ovaj TV duel,želim da vidim kako će se Draško ponašati kada bude morao odgovarati na mnoga pitanja koja se odnose na stvari koje je obećao,a nije ispunio".

Predsjednika SDS-a kao građanina Banjaluke zanima realizacija krupnih projekata, kako kaže uređenje obala Vrbasa i park kod Delte nisu značajni infrastrukturni projekti za svakodnevnicu građana.

"Šta je u planu kada su u pitanju realizacija krupnih projekata za grad Banjaluku i šta je to prvo što će biti realizovano, jer dugo se priča o tim značajnim infrastrukturnim projektima. Pitao bih gospodina Savu Minića, kada namjerava zaista ozbiljno da se pozabavi sređivanjem stanja u javnim preduzećima u Republici Srpskoj, prije svega u Elektroprivredi, šumama Republike Srpske, a vidimo i da se željeznice dospjele u vrlo tešku situaciju, kad se to zaista planira ozbiljno posvetiti i na koji način se misli rješavati situaciju u javnim preduzećima", rekao je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a.

Vlada Srpske daje podršku razvoju malih, izrazito nerazvijenih opština, pa je jedna od mjera bila drugačija preraspodjelu PDV-a u odnosu na velike gradove. Ipak, načelnik opštine jezero, primjedbe ima prema gradonačelniku Banjaluke koji tu inicijativu nije podržao, pa pitanje upućuje njemu.

"Pitanje za Draška Stanivukovića, da li on smatra da male i izrazito nerazvijene opštine, ne trebaju da imaju podršku i drugačiju preraspodjelu PDV-a, samim tim bi bilo i pitanje za predsjednika vlade da li će se i dalje težiti ovoj podršci malih opština upravno na drugačiju preraspodjelu PDV-a", rekla je Snežana Ružičić, načelnik opštine Jezero.

Predsjednik Narodne Skupštine Republike Srpske, nije imao konkretno pitanje, ali poziva na jedinstvo između gradski i entitetskih institucija.

"Ja nisam za to da jedan rov u Banjaluci ima gradonačelnik, drugi da imamo mi predsjednik republike, predsjednik vlade i da se između tih rovova kreću naša djeca, ja sam za jednu vrstu kohrobitacije i sinergije. Ne trebamo sve da uvedemo u neku vrstu izborne utakmice, naš posao je da služimo građanima i mislim da to do sada ova vlada čini najbolje", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Goran Selak, ministar pravde uočava probleme na saobraćajnicama, te u tom smjeru je i postavio pitanje gradonačelniku.

"Kao građanin Banjaluke mogu da pitam gradonačelnika da mora staviti u pravne okvire funkcionisanje grada, kada je u pitanju naplata parkinga, kada je u pitanju rješavanje infrastrukturnih problema, vidimo da su ulice dotrajale, da ima dosta oštećenja, dosta rupa na banjalučkim ulicama, da grad mora biti čistiji, da se poradi na higijeni", rekao je Goran Selak, ministar pravde Republike Srpske.

Građani Republike Srpske očekuju da će 14.04. dobiti odgovore na sva ova pitanja, ali i na mnoga druga. Da li će ostaje nam da vidimo?