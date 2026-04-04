Ko će s' kim na izbore - kakvog će kandidata ponuditi?

Ko će s'kim na izbore? Kojim putem poći i ko će za koga glasati ne zna se. Bar za sada. Figure na šahovskoj tabli raspoređene, potezi se mudro kriju. Šuškaju se imena. U SNSD-u kažu – kandidati su već poznati. Samo se čeka pravi trenutak da se karte otkriju.

Ne sastaju se svake sedmice, da bi pokazali da nešto mogu, jasan je prvi čovjek ove partije. Aludira on tako na opoziciju, pitajući ih: Kakvu priču nude, ako ne mogu ni oko čega da se dogovore,? Od sastanka – do sastanka sve dalje jedni od drugih. Čak i ako pobijede, tvrdi Dodik, neće izdržati sami sebe.Prvo će ih podijeliti institucije, pa tek onda politika. Kandidat njegove stranke za predstojeće izbore, poznat će biti kada rokovi dođu. Javnost još ne zna kakav će biti, predsjednik stranke otkriva samo da će pobijediti.

,,Naši kandidati će biti oni koji će pobijediti na izborima. Oni će predstavljati volju čitave jedne koalicije koja je do sada upravljala Republikom Srpskom. Jedino ko kompaktno živi i radi to je ova ova koalicija koja radi sa SNSD-om. Ne spekulišemo ništa. Čak i ne pratimo šta radi opozicija, nebitni su. Posljednja istraživanja kažu da naši kandidati neće imati problema. Mi ćemo učiniti sve u vremenu da do samih izbora to bude sigurnije’’, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Da se opozicija usitnila, a ne ukrupnila, pokazao je i sastanak u Banjaluci. Zatvoren za javnost, otvoren za curenje informacija. Samo dan kasnije, sve je bilo jasno. Podmukli napad na SDS od strane Jelene Trivić i Draška Stanivukovića, tako to opisuje Nebojša Vukanović. Iako je, kako kaže, zbog Draška i njegove korupcije napustila PDP, ponovo su na istoj strani medalje. U tome ih podržava i Igor Radojičić koji je u Jutarnjem programu BHRT-a iznio mišljenje da su Jelena Trivić i Draško Stanivuković najbolji tandem. Vukanovića, kako i sam kaže, doživljavaju kao kočnicu u svojim redovima.

,,I mi smo juče bili kočnica. Sve što je Stanivuković predlagao, gore, gore ne može. Napadi od osovine beogradske, Stanivukovića i Trivić ne prestaju. Da bi opozicija imala šansu SDS bi morao da podrži kandidate koji dolaze iz njihovih redova. Drugim riječima da popusti na pitanje koje visi u zraku, a to je da li je ta stranka spremna na taj ustupak. Dakale, ovo je toliko neprijateljski prema SDS-u i prema nama, da je to van svake pameti. Nije ovo slučajno napisano. Ovo je ono što Jelena Trivić i Draško Stanivuković pričaju već duže vremena preko Igora Radojičića i svojih ljudi ’’, rekao je Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.

Spekulisalo se i da je mladi Stanivuković tražio od Branka Blanuše da odustane od kandidature. Kao razlog za to - navodio nedostatak novčanih sredstava SDS-a za izbore. Danas, kao i u većini slučajeva nije bio raspoložen za naše kamere. Kao ni Jelena Trivić. Za razliku od njih – Blanuša jeste.. Kaže da onaj ko hoće da bude kandidat treba da ima jasnu globalnu viziju kako Republika Srpska treba da izgleda. Evropski put, odnosi sa Srbijom, investicije – to su njegove karte na stolu.

,,Kao kandidat za predsjednika Republike Srpske, još, mada, ti razgovori u toku. Ne bih da ovo bude neko istručavanje. Ali, govorimo o tim karakteristikama. Sasvim sigurno mora da ima viziju i širu sliku. Naš Evropski put je neupitan. Treba da intenzivno radimo na svim uslovima koji su potrebni na tom evropskom putu’’, rekao je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a.

Ujedinjena Srpska ima jasnu percepciju zasnovanu na podacima, kaže prvi čovjek ove partije. Narod traži kandidata sa integritetom, a ne populizmom. Oni će to i ponuditi.

,,Nekada smo mi i žrtve tog integriteta. Evo, recimo kad vodim Skupštinu čvrsto, završim svoj posao, onda te malo i pljuju po mrežama. Ali, uvijek se bira onaj koji je integritet, koji završi posao, a ne koji pljuje. Tako će i sada biti. Izabraćemo kandidata sa integritetom, sinergijom zakonodavne i izvršne vlasti. Narod više voli one koji su odlučni, koji nešto znaju, a manje oni koji pljuju. Prema tome, to je model za biranja kandidata za sve funkskije’’, rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjenje Srpske.

Kandidat treba da bude iz redova SNSD-a, stav je koalicionih partnera iz SPS-a. Odgovoran i ostvaren. Porodično i profesionalno. Takav kandidat nastaviće kontinuitet politika koje godinama unazad provodi Republika Srpska.

,,Trebamo čovjeka koji je patriota. Koji je nacionalno odgovoran, ali i socijalno odgovoran prema građanima Republike Srpske. Dakle, institucije očekuju stabilnost, razvoj Republike Srpske. Ali i dijalog za svima koji su dobronamjerni prema Republici Srpskoj’’, rekao je Goran Selak, predsjednik SPS-a.

Jedni već znaju kandidate, ali ih ne otkrivaju. Drugi traže jedinstvo, ali ga ne nalaze. Do izbora ima vremena. Ali, sudeći po onome što se već vidi, biće to trka u kojoj će više od programa odlučivati odnosi. I ne samo ko će pobijediti. Već, ko će uopšte ostati na istoj strani do kraja.