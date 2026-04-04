Srpska proslavlja Dan Policije

Policija Republike Srpske već 34 godine odgovorno i predano radi svoj posao. 34 godine pune izazova ali uz jasnu poruku, da je očuvano ono najvažnije- stabilnost.

U trenutku političkih tenzija, bezbjednosni sistem ostao je funkcionalan, a to se danas posebno ističe kao ključni rezultat rada Ministarstva unutrašnjih poslova.

"Danas 34 godine od formiranja MUP-a, proslavljamo dan policije vrlo simbolično, Imali smo tešku godinu iza sebe nismo dozvolili upravo zahvaljujući profesionalnosti MUP-a i svih njegovih pripadnika da jedna politička kriza u 2025 godini preraste u bezbjednosnu krizu odmah nakon stabilizacije na političkom planu krenuli smo u nova ulaganja MUP-a koji ce ove godine doživjeti svoj vrhunac u nabavci sistema za redovno obavljanje policijskih zadataka", rekao je Željko Budimir, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.

"Želim da poručim policijskim službenicima, našim mladim policajcima da ostanu takvi kakvi jesu da ostanu profesionalni stručni i dobri ljudi i policajci i nastave raditi svoj posao ovakav kakav je ovaj", rekao je Siniša Kostrešević, direktor policije Republike Srpske.

Istovremeno, poruka sa obilježavanja je jasna – bezbjednost nije nešto što se podrazumijeva. Ona se, kako naglašava predsjednik Srpske, gradi svakodnevno, kroz rad institucija, ali i kroz osjećaj sigurnosti među građanima.

"Ovo je vrijeme kada ćemo reći da je RS mirno i slobodno mjesto i bezbjedna ali bezbjednost nije nešto što je dar od boga ili sa neba za bezbjednost se moramo brinuti i baviti se bezbjednošću svaki dan da bi naše ministarstvo to uspjelo kao što i jeste do sada sve institucije RS će dati svoj doprinos da i dalje jačamo i gradimo naše ministarstvo da ga kadrovski osvježavamo obučavamo opremamo i dajemo kapacitet i sposobnost da se odbrani od svih izazova", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Upravo to povjerenje građana, koje se godinama gradi, danas se ističe kao jedan od najvažnijih oslonaca. Policija nije samo institucija sistema, već i garant sigurnosti u svakodnevnom životu, poručuje srpski član Predsjedništva BiH.

"Ovo je praznik svih nas u RS jer isto tako znamo što su imali svoju sjajnu značajnu vitešku ulogu u prošlosti imaće važnu ulogu za našu budućnost ja sam sigurna da naši građani vjerujući u snagu naše policije vjeruju upravo da je naša stabilna budućnost nešto što je pred nama", rekla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

Predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti poručuju da postoji puna usklađenost u jačanju policije, od ulaganja u opremu do unapređenja uslova rada. Cilj je, kažu, jasan- spreman i efikasan sistem koji može odgovoriti na sve izazove.

"Moram sa ponosom da kažem da postoji apsolutna sinergija u napretku opremanja policije između zakonodavne izvršne vlasti i političkog rukovodstva bez želje da bilo kome nanesemo bilo kakvo zlo ili nečovještvo ali bez pardona za bilo koga ko to pokuša da učini nama", rekao je Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

"Policija RS će u ovoj godini sa dodatnim ulaganjima, dodatnim sredstvima biti jedna od najsavremenijih policija u regionu i to nam treba, tako da osim čestitki imaćemo i ovaj radni dio u toku godine i ja se iskreno nadam da ćemo odgovoriti svim zadacima", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Posebno ohrabruje, poručuje lider SNSD-a, sve veći interes mladih za policijski poziv. U tome vide potvrdu da sistem ima budućnost, ali i odgovornost da tim mladim ljudima obezbijedi kvalitetne uslove i jasnu perspektivu.

"Prije svega me čini zadovoljnim činjenica da na ovogodišnji konkurs za razliku od prošlog gdje se samo desetina djevojaka i momaka prijavilo danas imamo tri četiri puta više koji su zainteresovani za pohađanje srednje škole kasnije akademije i to je garant za RS, mi želimo da to nastavimo i nastavićemo, borimo se za njen status", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Da bezbjednost ne poznaje granice, potvrđuje i saradnja policije Srbije i Srpske. Zajednički rad ostaje jedan od prioriteta a tokom svečanosti direktoru policije Srbije uručeno je visoko priznanje- zlatni znak policije.

"Policija Srbije i policija RS funkcionišu i sarađuju na visokom nivou imamo mnogo potpisanih sporazuma i naše policije surađuju odlično kriminal nema granice i inače grranice ne postoje po tom pitanju i saradnja naših policija je odlična", rekao je Dragan Vasiljević, direktor policije Srbije.

U Banjaluci je povodom Dana policije služen parastos i položeni vijenci i cvijeće za 782 poginula pripadnika policije u Odbrambeno-otadžbinskom ratu. Uz poruku da njihova žrtva ostaje trajna obaveza da se bezbjednost čuva, gradi i unapređuje svakog dana.