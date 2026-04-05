Dodik: Bespotrebna buka, Ujedinjena Srpska i Stevandić stabilan partner

"Mi računamo na Ujedinjenu Srpsku u svemu onome što nas čeka na sljedećim izborima. Stevandić i njegova partija su pokazali da su značajan i blizak partner SNSD-a, prije svega Republike Srpske i tako će i ostati", rekao je Dodik novinarima u Banjaluci.

Prema njegovim riječima, neko je jedva dočekao da od nedavno objavljenog istraživanja o političkim partijama pravi galamu, ali da on ima povjerenja u članove Ujedinjene Srpske.

"Oni su prisutni na terenu, pokazuju se kao jedan od najlojalnijih partnera i mi ćemo to veoma cijenti. Oko toga nema nikakve dileme", naglasio je Dodik.

Dodik je naveo da je vidljivo da u opoziciji postoji određena netrpeljivost.

"I neko je smislio da sada tu netrpeljivost prebaci na stranke vladajuće koalicije. Mislim da tu ne treba praviti nikakve probleme. Vjerujem da će Stevandić imati bolji rezultat nego što je imao do sada, a tome će doprinijeti svi koalicioni partneri", istakao je Dodik.

On je naveo da vladajuća koalicija samo zajedno može da napravi dobar rezultat.

"Naš cilj je da SNSD postigne apsolutnu većinu u Parlamentu, a da zajedno sa Ujedinjenom Srpskom i ostalim koalicionim partnerima obezbijedimo dvotrećinsku većinu i na taj način stabilizujemo političke i svake druge prilike u Republici Srpskoj, te da na nivou BiH imamo jedinstven i snažan tim, a ne kao do sada kada smo imali opoziciju koja je više radila za BiH nego za Republiku Srpsku", rekao je Dodik.

Dodik je dodao da Stevandić zaslužuje poštovanje zbog političke korektnosti, te da je bila kakva galama oko prikazanih istraživanja, u kojima se možda radi i o tehničkoj grešci, nepotrebna i nešto što želi opozicija.

"Ujedinjenja Srpska je naš značajan partner. Mi osjećamo njihovu aktivnost na terenu i mislim da ono što je iskazano nije realan prikaz njihove moći", rekao je Dodik.