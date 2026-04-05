Eskalirao sukob Vukanovića, Trivićke i Stanivukovića: Idu toliko daleko da se pominje i porodica

Potpuno rasulo opozicije u Republici Srpskoj je jasno vidljivo, ali nakon sastanka u Banjaluci, može se slobodno reći da je sukob između pojedinih lidera dodatno eskalirao.

Tako je Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, nezadovoljan ishodom i temama sastanka, opleo, opet, po predsjednicima PSS i Narodnog fronta, Drašku Stanivukoviću i Jeleni Trivić.

Narodni poslanik, koji se sam proglasio za kandidata opozicije za Predsjedništvo BiH, nije birao riječi kada je govorio o svojim, doskora, "saborcima".

Ovaj put mu je u fokusu bila Jelena Trivić. Zanima Vukanovića kako je došla do "prvog miliona donacija", pričao je i o njenom sastanku sa njemačkim turistom Kristijanom Šmitom, a posebno ga "nervira" način na koji se pojavljuje na društvenim mrežama. Smeta mu, kako kaže što se ona "slika kada dođe na slave" ili kako "nosi cvijeće".

Tu je, Vukanović spomenuo da Trivićka "koristi porodicu kao vid promocije".

Reagovala je i Jelena Trivić koja kaže da joj je teško da prihvati da neki političar u negativnom kontekstu komentariše njenu sliku s porodicom.

"Nijedan politički napad, nijedna uvreda, nijedan komentar, apsolutna nijedna borba, pa ni ona najteža “prsa u prsa” sa Miloradom Dodikom u kojoj je bilo svakakvih podmetanja, nije bila ovako prizemna. Čak ni tada, crvena linija koja se zove porodica u politici nije pređena. Nemam adekvatne riječi da pronađem kako bih opisala koliko me žalosti što neko komentariše moju sliku s porodicom i da je zloupotrebljavam kako bih skrenula pažnju sa nečijih napada", rekla je Jelena Trivić.

Trivićka je imao i poruku za Vukanovića.

"U politici nikad nisam glumila žrtvu, borila sam se, nisam spuštala glavu, uvrede koje žene redovno dobijaju na račun izgleda sam uredno preskakala i nisam se osvrtala… Zato kolega Nebojša, ja sam tu, slobodno napadaj, ali radi to časno, pošteno i junački, u čelo, napadaj mene. Preskoči moju porodicu", rekla je predsjednica Narodnog fronta.

Reagovao je banjalučki gradonačelnik i lider PSS-a. Stanivuković kaže da moraju postojati granica, te da Vukanovićev komentar "nije politička borba".

"Politika mora imati jasne granice, a te granice su poštovanje i dostojanstvo.Iako smo ponekad, Jelena Trivić i ja, u pojedinim političkim stavovima imali drugačije poglede, smatram da postoje granice koje se ne smiju prelaziti.

Upravo zbog toga osjećam obavezu da reagujem na komentare kolege Nebojše Vukanovića na njenu objavu sa porodicom, kao i na neprimjerene opaske o njenom fizičkom izgledu. To nije politička borba, to nije argument, to je lični napad koji nema mjesta u javnom prostoru", kaže Stanivuković.