Da li će opozicionari zajednički djelovati?

U opoziciji ponovo ista dilema – zajedno ili svako na svoju stranu. Dok jedni pozivaju na jedinstvo i spuštanje tenzija unutar svojih redova, drugi već izlaze sa imenima i konkretnim kombinacijama za opšte izbore. Jasno je da se borba ne vodi samo protiv vlasti, nego i unutar same opozicije. SDS-ovci najavljuju i razgovore sa opozicionim strankama o zajedničkom djelovanju.

"Fokus ovih sastanaka nije, niti smije biti, raspodjela nekih budućih pozicija u vlasti. Ovdje se ne dijele fotelje niti se licitira funkcijama. To bi bila velika greška i nastavak loše prakse koju gledamo godinama", rekao je Branko Blanuša, predsjednik SDS-a.

Upravo priča o foteljama dodatno komplikuje odnose unutar opozicije. U javnosti se već govori o kombinaciji u kojoj bi Branko Blanuša bio kandidat za predsjednika Republike Srpske, dok se kao drugi ključni kandidat pominje i Draško Stanivuković. Opozicionar Nebojša Vukanović već mjesecima ne krije svoj stav.

"Evo živi bili pa vidjeli, naravno mnogo su bolji odnosni prema nama, mi imamo samo jedan problem a to da je gospodin Stanivuković već splašnjava ambicije da bude kandidat umjesto Branka Blanuše, Branko Blanuša će biti kandidat za predsjednika Republike Srpske i to je strateško pitanje", rekao je Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red.

Ovakva situacije je već viđena, tvrde iz SNSD-a. Kao i obično, kaže Radovan Kovačević na kraju se sve svede na neslaganja i borbu za pozicije unutar opozicije, što birači i te kako prepoznaju.

"Kad su u pitanju odnosi u opoziciji, ja se nikad tim ne bavim ali je potpuno je jasno da u svim strankama opozicije se ide ka tome osim kod Vukanovića se ide ka tome da će kandidati biti Draško i Blanuša, nažalost evo za Nebojšu Vukanovića za nekog velikog borca ipak neće biti prilike, ja ne mogu da kažem da nisam srećan zbog toga. Nebojša Vukanović nije bezazlen kandidat on je jedini kandidat koji bi imao podršku svih bošnjačkih glasača u Republici Srpskoj", rekao je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Dok iz opozicije govore o dogovoru i zajedničkim kandidatima, vlast tvrdi da od tog jedinstva neće biti ništa.