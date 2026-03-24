Poreska uprava upozorila obveznike: Ovo je rok za podnošenje prijava

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike da 31. marta ističe rok za podnošenje godišnjih poreskih prijava za prošlu i ovu godinu.

Fizička lica treba da podnesu godišnje poreske prijave za porez na dohodak za prošlu godinu i za porez po odbitku, koje podnose samo nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava.

Tu se i poreske prijave za registrovano oružje za tekuću godinu, te za naknadu za protivgradnu zaštitu po hektaru obradive površine za 2025. godinu.

Nosioci komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji su ostvarili prihod od obavljanja poljoprivredne djelatnosti, a koji nemaju status malog poljoprivrednika, treba da prijave porez na dohodak.

Preduzetnici treba da podnesu godišnje poreske prijave za porez na dohodak i poreske prijave za malog preduzetnika, koja se podnosi samo ako u 2025. godini nisu podnesene mjesečne prijave za malog preduzetnika ili je u toj godini prijavljen porez manji od 600 KM, te ako mali preduzetnik pređe prag od 50.000 KM, kada je minimalni iznos poreza 1.200 KM.

Pravna lica, poslovne jedinice pravnih lica iz Federacije BiH, te strana pravna lica sa stalnim mjestom poslovanja treba da podnesu godišnje poreske prijave za porez na dobit za prošlu godinu.

Potrebno je da podnesu i godišnje prijave kontrolisanih transakcija sa povezanim licima za 2025. godinu, koje podnose poreski obveznici čiji ukupan iznos kontrolisanih transakcija u prošloj godini prelazi 700.000 KM, te poreske prijave za registrovano oružje za 2026. godinu.

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike da poštuju zakonom propisane rokove i da na vrijeme podnosu poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze i na taj način izbjegnu eventualne sankcije zbog propuštanja rokova.

Cilj Poreske uprave Republike Srpske, kako se ističe, nije kažnjavanje poreskih obveznika, već da bude servis poreskih obveznika sa krajnjim ciljem povećanja stepena dobrovoljnog izvršavanja poreskih obaveza.

Iz Poreske uprave su naveli da je prijave moguće podnijeti i elektronskim putem, te su pozvali poreske obveznike da ovu obavezu izvrše na vrijeme, u zakonski propisanom roku.

Informacija o rokovima za podnošenje poreskih prijava dostupne su u poreskom kalendaru za 2026. godinu na internet stranici Poreske uprave.