Dodik o privođenju na granici: Ako se ovo nastavi, tražiću recipročne mjere

Neću dozvoliti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske, a ako se ova praksa nastavi, tražiću uvođenje recipročnih mjera, rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Hrvatska sve učestalije zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i sve češće maltretira građane Republike Srpske. Najoštrije osuđujem takvo ponašanje.

Neću dozvoliti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske.

Ako se ova praksa nastavi, tražiću uvođenje recipročnih mjera", naveo je Dodik.

Hrvatska sve učestalije zloupotrebljava mehanizme granične kontrole i sve češće maltretira građane Republike Srpske.

Najoštrije osuđujem takvo ponašanje.

Neću dozvoliti da ljudi iz Republike Srpske budu žrtve političkih i ideoloških borbi unutar Hrvatske.

Ako se ova praksa nastavi,… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) March 24, 2026

Podsjećamo, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković priveden je sinoć na hrvatskoj granici nakon povratka iz Mađarske.

On se oglasio nakon što je pušten iz pritvora, u kojem je, kako je naveo, bio 15 sati.