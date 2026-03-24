Logo
Large banner

Dodik: Nikada ne smijemo odustati od Srpske i njenog statusa, BiH je iluzija

24.03.2026

12:19

Komentari:

0
Милорад Додик
Foto: ATV

Nikada ne smijemo odustati od Republike Srpske i njenog statusa, BiH je iluzija, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik novinarima u Banjaluci.

"Iluzije su uvijek raspadnu iznenada, nema ništa gore od zalaganja za iluziju koja propada", istakao je Dodik.

Dodao je da u BiH ništa ne funkcioniše, da je to raspadnuta zemlja.

"Bez obzira na žrtve mi smo ostali uporni na odbranu naših žrtava i našeg jedinstva", dodao je Dodik.

Dodik se prisjetio, kako je prošle godine otišao na obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom, u znak sjećanja na 9.maj 1945. godine kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen Drugi svjetski rat u Evropi, te dodao kako je već ove godine drugačija situacija.

Podijeli:

Tag :

Milorad Dodik

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner