Cvijanović: Žrtve NATO bombardovanja naš su zavjet da ih nikada ne zaboravimo

Sa dubokim pijetetom, danas se sjećamo nedužnih žrtava NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju koja je, bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN, otpočela prije tačno 27 godina, naglasila je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

- Ovaj datum zauvijek će ostati urezan kao dio naše kolektivne svijesti i dan sjećanja na sve žrtve.

Neka im je vječni pomen, a svima nama zavjet da ih nikada ne zaboravimo - istakla je Cvijanovićeva.

NATO pakt je 24. marta 1999. godine počeo agresiju na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

Ovaj datum zauvijek će ostati urezan kao dio naše kolektivne svijesti i dan sjećanja na sve žrtve.… — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) March 24, 2026

Agresija je trajala 78 dana, stradalo je na hiljade vojnika i civila, te pričinjena materijalna šteta koja se mjeri desetinama milijardi dolara.

U agresiji su korištena ubojita sredstva zabranjena međunarodnim konvencijama, uključujući kasetne bombe i granate punjene osiromašenim uranijumom.