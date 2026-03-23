Kovačević: Srpska će imati najmanje akcize na gorivo u regionu

U Republici Srpskoj akciza će biti smanjena na 20 feninga po litru na osnovu prijedloga predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i politike vlasti u Srpskoj, i biće najniža u regionu, izjavio je danas portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

On je naveo da je laž da je SNSD glasao protiv smanjenja akciza u Parlamentarnoj skupštini BiH, ukazavši da je delegat SDS-a predložio da Savjet ministara samostalno donosi odluke o tom pitanju, iako je po Ustavu i zakonima odluku o akcizama donose entitetski ministri finansija.

"Cilj opozicije je da se oduzmu nadležnosti Republike Srpske pod izgovorom da će smanjiti akcize zbog građana. Idu za tim da se Banjaluka ne pita, već da o tome odlučuje Sarajevo", rekao je Kovačević.

Ukazao je da opozicija nije predložila na koliko će biti smanjenja akciza, već su samo govorili o mogućnosti njenog smanjenja i to na način da se Republici Srpskoj oduzme nadležnost, time što će odluku o tome donositi Savjet ministara.

NAŠ KONCEPT JE DA UVIJEK ŠTITIMO POZICIJU SRPSKE

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH izjavio je da je koncept vlasti u Republici Srpskoj da uvijek štiti poziciju Srpske, ukazavši da je OHR proteklih 30 godina bio glavno sredstvo za napad na Srpsku i njeno urušavanje.

"To je rađeno zajedno sa predstavnicima bošnjačkog naroda", ukazao je Kovačević.

Istakao je da je suštinska razlika između vlasti i opozicije u Republici Srpskoj u tome šta je ključni problem u BiH.

"Mi tvrdimo da je ključni problem u BiH Kristijan Šmit, stranci koji su intervenisali u ustavnopravni sistem i političko Sarajevo, a opozicija kaže da je jedini problem Milorad Dodik i vlast u Srpskoj", rekao je Kovačević tokom tv duela na RTRS-u sa predsjednikom Liste za pravdu i red Nebojšom Vukanovićem.

On je naglasio da je vlast u Srpskoj ne vodi centričnu politiku prema bilo kome, već je zanima samo srpski narod i Republika Srpska.

Naveo je da uvijek pazi šta priča u Sarajevu, za razliku od predstavnika opozicije u Republici Srpskoj, koji pričaju loše o Republici i vlasti u Srpskoj.

VUKANOVIĆ POZVAO ŠMITA DA NAMETNE ODLUKU

Kovačević ističe da se Nebojša Vukanović pazi da ne napravi ni jednu grešku prema Bošnjacima makar to bilo na štetu Republike Srpske i srpskog naroda.

Podsjetio je da se u deklaraciji, koju su bošnjački lideri potpisali pod vodstvom poglavara Islamske zajednice Huseina Kavazovića, navodi da je ovo zemlja Bošnjaka, da su oni ovd‌je najbrojniji narod i da je ovd‌je pitaju, a da su Srbi podstanari u svojoj zemlji, što je neprihvatljivo.

"U deklaraciji su rekli da žive nasljeđe Dejtona, a onda nam predstavnici opozicije u Republici Srpskoj kažu da je problem u BiH Dodik", naveo je Kovačević, koji je i portparol SNSD-a.

Ukazao je da je Vukanović ranije pozvao Šmita da nametne odluku i da koristi bonska ovlaštenja, iako je Šmit ovd‌je nelegalno poslan i radi na rušenju i uništavanju Republike Srpske.

Kovačević je naveo da je Vukanović imao više od 90 presuda za klevetu, navodeći da se pri iznošenju kritika na račun vlasti u Srpskoj poziva na portale poput "Raskrinkavanja" koji iznosi neistine, među kojima je tvrdnja da je neistina da je Republika Srpska nastala 9. januara 1992. godine.

Istakao je da Srpska u ovoj godini očekuje javne investicije od preko četiri milijarde KM širom Republike Srpske, od čega velikim dijelom na istoku Srpske.

U Foči se, kaže Kovačević, pripremaju radovi za minimalnu pet putnih pravaca, a završava se i dionica auto-puta prema Beogradu, što je za Srpsku jako važno.

Povodom tvrdnji Vukanovića da se SNSD raspada, Kovačević je rekao da 20 godina slušaju priče o tome i da SNSD konstantno bilježi pobjednički rezultat iz izbronog ciklusa u izborni ciklus.

Ukazao je da je Vukanović izjavljivao da će se dogovoriti sa Bošnjacima da eliminiše HDZ i SNSD iz vlasti, a to znači, kako se to navodi u deklaraciji bošnjačkih lidera, da svi Bošnjaci upravaljaju "svojom državom", a one koje izaberu Srbi i Hrvati će eliminisati.

"Navikli smo na sve napade na Republiku Srpsku, kojima ste uvijek ispomoć, spremni smo da odgovorima na njih na odgovarajući način i da sačuvamo Republiku Srpsku", rekao je Kovačević.