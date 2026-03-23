Novi zakon donosi modernizaciju platnog prometa u Srpskoj

Na 18. redovnoj sjednici NSRS pred poslanicima se našao Nacrt zakona o platnim uslugama, čiji su predlagači Ministarstvo finansija i Vlada Republike Srpske.

Ovaj Nacrt zakona razmotren je u četvrtak.

"Ovaj zakon predstavlja značajan korak u modernizaciji platnog prometa i jednu od najvažnijih reformi u ovoj oblasti", rekla je pomoćnik ministra finansija Snježana Rudić.

Reforma zakona o platnim uslugama bi podrazumijevala i dalje usklađivanje zakonodavstva Republike Srpske sa visokim standardima EU, prije svega sa direktivom o platnim uslugama.

Širi krug pružanja platnih usluga

Najznačajnije novine ovog zakona odnose se na proširivanje kruga pravnih lica koji mogu da pružaju platne usluge. Pored banaka i Preduzeća za poštanski saobraćaj Srpske, platne usluge bi mogle da obavljaju i nebankarske finansijske organizacije, koje ne bi mogle prikupljati depozite, ali mogu pružati usluge plaćanja.

Neke od oblasti koje se uređuju ovim zakonom su način pružanja platnih usluga, uslovi za osnivanje, poslovanje i praćenje rada platnih institucija, prava i obaveze korisnika platnih usluga, pravila o promjeni platnih računa, pravila i uslovi za pristup osnovnim platnim računima.

Donošenjem ovog zakona Republika Srpska daje doprinos u ispunjavanju obaveza BiH u procesu pristupanja SEPA geografskom području koji će omogućiti jednostavnije i jeftinije prekogranično plaćanje u evrima.

"Reforma zakona sistema platnih usluga je značajna kada je u pitanju sistem plaćanja u EU, ali i značajna stvar za privrednike iz Republike Srpske. Unutar EU naši privrednici moći će bez provizije vršiti plaćanja. Dakle, transakcije između Banjaluke i Beča biće iste kao npr. transakcije između Linca i Beča. Zahvaljujući ovom zakonu građani i privrednici će moći uštedjeti stotine miliona evra", rekao je šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS, Srđan Mazalica.

Osnovni ciljevi donošenja zakona

otvaranje tržišta za nove pružaoce platnih usluga;

jačanje konkurencije a posljedično i efikasnije izvršavanje platnih transakcija;

umanjenje troškova platnog prometa;

primjena tehnoloških inovacija u oblasti platnih usluga;

veći stepen zaštite korisnika platnih usluga;

obezbjeđivanje sigurnog i transparentnog poslovanja pružaoca platnih usluga;

smanjenje upotrebe gotovog novca u opticaju.

"Primarni razlog donošenja ovog zakona je modernizacija platnog prometa, a SEPA će doći kao kruna na moderan i unaprijeđen platni promet. Vlada i Ministarstvo finansija svjesni su da postoje visoki troškovi otvaranja i vođenja računa i da su prihodi banaka u pogledu izvršavanja usluga platnog prometa znatno visoki, i upravo otvaranje tržišta platnih usluga i za druge nebankarske pružaoce tih usluga trebalo bi da dovede do veće konkurencije i smanjenja troškova u doglednom roku", zaključila je Rudićeva.