Dodik: Opravdano nezadovoljstvo prevoznika, krivci su evropske birokrate

ATV

23.03.2026

12:41

Додик: Оправдано незадовољство превозника, кривци су европске бирократе
Foto: ATV

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je nezadovoljstvo prevoznika po pitanju odnosa EU prema njima potpuno opravdano, ali da moraju da znaju da su stvarni krivci za nagomilane probleme u ovom sektoru evropske birokrate, koje ne dozvoljavaju regularne radne uslove za sve.

"Zbog te nepravde ne smije biti kažnjen narod u Republici Srpskoj blokadama graničnih prelaza. Blokada, u ovim globalno izazovnim vremenima, može dovesti do zastoja snabdijevanja robom u Republici Srpskoj, prije svega naftom i naftnim derivatima", naglasio je Dodik.

On je naveo da zato smatra da blokiranje graničnih prelaza nije opravdano i da je usmjereno na pogrešnu adresu.

"Vjerujem da će prevoznici sa predsjednikom Vlade Republike Srpske i ostalim nadležnim institucijama dogovoriti aktivnosti kako bi omogućili nesmetano obavljanje međunarodnog transporta", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Dodik smatra da jedna od mjera koja bi svakako trebalo da bude donesena jeste da institucije BiH prestanu odlučivati o svim ostalim evropskim pitanjima dok se ne riješi problem radnih dozvola.

"Pozivam sve da zajedničkim djelovanjem, a kroz institucije BiH, pomognemo našim prevoznicima u ostvarivanju njihovih zahtjeva", poručio je Dodik.

