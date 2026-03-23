Minić: Zampoliju sam uručio važan dokument sa projektima, prirodna bogatstva nismo prodali

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je Paolu Zampoliju, specijalnom predstavniku SAD za globalnu saradnju, nakon nedavnog sastanka u Banjaluci uručio izuzetno važan dokument sa mnogim projektima koje će predati u različite sektore u okviru američke administracije.

- Imamo velika očekivanja i vjerujem da će saradnja biti plodonosna, prije svega u oblasti energetike - rekao je Minić za Večernje novosti i dodao da su SAD realan partner Republici Srpskoj.

Minić je napomenuo da zna da mnoge, prije svega one u Sarajevu, boli saradnja Srpske sa novom američkom administracijom, pa izmišljaju razne priče.

Naglasio je da nije bilo nikakve prodaje prirodnih bogatstava Americi već da je u pitanju samo dobro i uspješno lobiranje.

On je napomenuo da je Srpska otvorena za takozvani projekat južne interkonekcije, ali se ne odriče ni ruskog gasa.

- Ne treba zaboraviti da su nam Rusi godinama prodavali gas jeftiniji nego ostalima, a od toga su benefite imali i građani u FBiH. Ne vidim što bi jedno isključivalo drugo - rekao je Minić.

Ukazao je na činjenicu da Republika Srpska ima sve više prijatelja u svijetu i da krupnim koracima grabi naprijed, naglasivši da je zainteresovana za sve projekte od značaja za građane i privredu, koji će uticati na poboljšanje životnog standarda.

Kada je riječ o izboru nove Vlade, Minić je ponovio da su time sa institucija Srpske skinuti okovi Ustavnog suda BiH, Kristijana Šmita i političkog Sarajeva, te da više nema ni tračka sumnje u njenu legalnosti i legitimitet.

On smatra da je "čelični stisak" razbijen zahvaljujući normalnim odnosima sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Na pitanje koliko ga dotiču uvrede i pogrdna imena koja stižu od opozicije na ovaj politički manevar Vlade, Minić je odgovorio da ga se tiču samo ozbiljne kritike koje rado čuje, dok je ono što se čuje od opozicije čist populizam.

- Suštinski mislim da takve izjave najviše štete građanima Republike Srpske. Ali to je politika opozicije i nije im donijela ništa osim toga da budu opozicija -zaključio je Minić.