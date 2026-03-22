Vlada o protestu prevoznika: MUP Srpske da spriječi blokade graničnih prelaza

Autor:

ATV

22.03.2026

23:08

Влада о протесту превозника: МУП Српске да спријечи блокаде граничних прелаза
Vlada Republike Srpske je večeras, na telefonskoj sjednici, zatražila od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da preduzme sve aktivnosti i mjere kako bi se spriječili najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza od strane prevoznika na teritoriji Republike Srpske.

"Vlada Republike Srpske smatra da bi najavljeni protesti i blokada graničnih prelaza nanijeli nesagledive posljedice po ekonomske interese Republike Srpske i posljedično narušili stabilnost privrednog i energetskog sistema Republike Srpske", navode iz Vlade Srpske.

Pripadnici MUP-a Srpske neće dozvoliti blokade u saobraćaju

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzeće sve potrebne mjere i radnje kako bi se saobraćaj na putevima Republike Srpske sutra odvijao nesmetano i bez zastoja, saopšteno je iz MUP-a Srpske

"U skladu sa zaključkom koji je Vlada Republike Srpske donijela na večerašnjoj telefonskoj sjednici, Ministarstvo unutrašnjih poslova neće dozvoliti da najavljena blokada granica i protest prevoznika teretnim motornim vozilima koje je najavilo Konzorcijum „Logistika“ ugrozi normalno odvijanje saobraćaja, kao i nesmetan prevoz roba i usluga.

Apelujemo na Konzorcijum „Logistika“ poštuju zakonske propise i ne dovedu u pitanje normalno odvijanje saobraćaja na putevima", navode iz MUP-a.

