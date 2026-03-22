Policija u BIH zabranila blokade prevoznika

Uprava policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona saopštila je da su Policijske uprave Grude i Ljubuški zabranile mirno okupljanje prevoznika pod nazivom “Treći poziv – konačna najava operativnih protesta“”,najavljenih za poned‌jeljak na graničnim prelazima.

Rješenja su službeno dostavljena Plenumu Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine.

Iz MUP-a ZHK navode da bi se okupljanjem prevoznika ugrozilo nesmetano odvijanje saobraćaja, posebno na magistralnim putevima i graničnim prelazima, a time ugrozio i transport roba i snabdijevanja hranom i osnovnih životnih namirnica

– Članom 11. stav 1. tačke e) i f) Zakona o mirnom okupljanju („Narodne novine Kantona Zapadnohercegovačkog“, broj: 17/24) propisano je da se održavanje mirnog okupljanja može ograničiti na magistralnim, regionalnim/kantonalnim i lokalnim putevima na način kojim se ugrožava nesmetano odvijanje saobraćaja, kao i u blizini graničnih prelaza na način kojim se ugrožava nesmetano kretanje lica i vozila preko granice.

Iz samog akta Plenuma Konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine vidljivo je da bi održavanje navedenog okupljanja dovelo do onemogućavanja ili otežavanja odvijanja saobraćaja, posebno na magistralnim i graničnim pravcima, te samim tim i ugrožavanja funkcionisanja transporta robe i snabdijevanja hranom i osnovnim potrepštinama građana, kao i mogućeg ugrožavanja d‌jelovanja interventnih službi.

Takođe, nakon analize prijava mirnog okupljanja, utvrđeno je da iste ne ispunjavaju osnovne uslove propisane Zakonom o mirnom okupljanju Kantona Zapadnohercegovačkog – naveli su.

Uprava policije MUP-a ŽHK podsjeća da svako eventualno održavanje protesta suprotno donesenim rješenjima podliježe zakonskim sankcijama.

– Koristimo priliku da naglasimo da podržavamo pravo na mirno okupljanje, ali isključivo u okviru zakona, te izražavamo razumijevanje za izazove transportnog sektora. Pozivamo članove Plenuma Konzorcijuma Logistika BiH, kao i ostale građane na poštivanje donesenih odluka i očuvanje javnog reda i sigurnosti – zaključeno je.

Podsjetimo, iz Konzorcijuma Logistika BiH za poned‌jeljak su najavili proteste i blokadu graničnih prelaza.

Poručuju kako 23. marta ne blokiraju državu, iako je država njih blokirala ćutnjom.

– To će biti potpuna obustava prometa robe. Ako bosanskohercegovački vozač ne može preko granice, neće ni roba. Tri puta smo pružali ruku i odgađali proteste.

– Više nemamo gd‌je nazad. Naš jedini uslov za zaustavljanje obustave su konkretna, potpisana rješenja, a ne novi sastanci. Gospodo, u poned‌jeljak 23. marta vi gasite motore privrede BiH, jer ste nas doveli pred zid – zaključuju, prenosi Kliks.