Logo
Large banner

Svaki Anastasijin osmijeh je pobjeda

Autor:

Bojan Nosović

21.03.2026

19:36

Komentari:

0

Ovo je Anastasija Vujović, mala Bilećanka sa Daunovim sindromom ali i sa nažalost još nekoliko dijagnoza no ipak u njenim očima najviše je ljubavi i sreće. Osmjeh malo kada skida, najsrećnija je sa drugarima iz razreda.

A ovo je njen peti tri, razred na ponos Bileće. Anastasiju su prihvatili i prigrlili od prvog dana, pažnju i ljubav sa njom nesebično dijele. Baš kao i riječi kada je opisuju.

"Anastasija je baš dobra drugarica, ona voli najviše da pleše da crta i dase igra", kaže Jana Samardžić.

Anastasija je predobra drugarica, ona ima razne aktivnosti sa nama, posebno voli da pleše i provodimo brojne aktivnosti. Da li ste složni da li je pazite? Da mi smo kao razred mnogo složni pogotovo sa njom", kažu Manojlo Dunđer i Andrija Dunđer.

"U školi se stalno družimo, Anastasija je baš dobra drugarica", rekla je Kristina Vasiljević

Učiteljica Zorica je pokretač i najjača spona ove male i složne družine.

"Nizom aktivnosti i sa kreativnošću, radionicama pružamo poruke podrške i ljubavi našoj Anastasiji", rekla je Zorica Čuknić, učiteljica u OŠ Sveti Sava Bileća.

Anastasijina majaka Nevena suzu nije mogla zaustaviti. I srećna je i tužna. Najviše zahvalna.

"Anastasija je mnogo toga postigla uz njenu učiteljicu Zoricu Čuknić, asistenta Sanju Grubačić. Jednostavno je prihvaćena od djece, od svih, učiteljice asistenta, direktora, kaže Nevena Vujović, majka.

Pored dijagnoze Daunov sindrom, ova mala Bilećanka je prije sedam godina operisala srce u Beogradu a od nedavno joj je ustavljena i anemija.

"Borimo se jednostavno, idemo za Banjaluku, Trebinje. Nedavno smo bili u Banjaluci zbog tih trombocita, očekujemo svaki dan da nas opet pozovu. Jednostavno moramo se boriti. Svaki njen mali korak nama znači nešto veliko", rekla je Nevena Vujović, majka.

Da bi Anastasija lakše koračala valjale bi i lakše administrativne procedure za ATV kaže njena majka i dodaje da je umorna od kucanja na sva vrata. Ova nasmijana djevojčica je četvrto dijete u porodici Vujović, majka nema nakndau ni za to ali ni kao njegovatelj. Istu poruku šalju svi akteri ove priče “Predaje nema jer je svaki Anastasijin osmijeh pobjeda”.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Anastasija Vujović

Daunov sindrom

Bileća

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner