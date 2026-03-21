Vazduh nezdrav u ovim gradovima

SRNA

21.03.2026

15:57

Загађење ваздуха у Бањалуци
Foto: ATV

Kvalitet vazduha u Zenici jutros je ocijenjen kao veoma nezdrav, sa indeksom 289, što predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje stanovništva, pokazuju podaci sa mjerenja u 13.00 časova objavljeni na stranici "Zrak.ekoakcija".

Ovako visok nivo zagađenja značajno povećava rizik od pogoršanja simptoma kod lica sa respiratornim oboljenjima, poput astme, kao i vjerovatnoću negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva.

Oboljeli od plućnih i srčanih bolesti, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti na otvorenom, dok se i ostalim građanima savjetuje da izbjegavaju duži boravak napolju i veća fizička naprezanja.

U Doboju je indeks zagađenosti 114, što spada u kategoriju nezdravog vazduha za osjetljive kategorije.

Gradovi i opštine

Zenica jutros nazagađeniji grad

U Brodu je indeks 79, Banjaluci 75, Sarajevu 71, Jajcu 68, Maglaju 66, Gacku 64, Tuzli 63, Ilijašu i Kaknju 62, Prijedoru i Ivan Sedlu 58, Hadžićima i Tešnju 57, Vogošći 55, Živinicama 54, Visokom 53, Travniku 52 i Livnu 51, što ukazuje na umjeren stepen zagađenja.

Prema skali indeksa, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje.

zagađenje vazduha

nezdrav vazduh

Zenica

Doboj

Pročitajte više

Ваздух јутрос нездрав у Бањалуци и Зеници

Gradovi i opštine

Vazduh jutros nezdrav u Banjaluci i Zenici

2 d

0
Магла сунце

Gradovi i opštine

Nezdrav vazduh u četiri grada

5 d

0
Италијанско-америчка база у Кувајту

Svijet

Italijani potvrdili: Pogođena vazduhoplovna baza

6 d

0
Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Vazduh nad Istočnim Sarajevom zauvijek nosi tugu zbog prekinutih dječijih osmijeha

1 sedm

5

Više iz rubrike

Превозници протестују

Društvo

Upozorenje "Logistike BiH": Ugrožen opstanak transporta

5 h

1
У Модрану код Дервенте одржано непријављено окупљање: Скуп прошао без инцидената

Društvo

U Modranu kod Dervente održano neprijavljeno okupljanje: Skup prošao bez incidenata

6 h

9
Вујичић: Нећемо дозволити постројавање у Модрану - пробуђени духови прошлости

Društvo

Vujičić: Nećemo dozvoliti postrojavanje u Modranu - probuđeni duhovi prošlosti

7 h

0
Ирена Јолџић

Društvo

Joldžić za ATV: Bez alimentacije dijete ostaje bez onoga što mu zakonom pripada

20 h

2
18

04

Amerika uvela sankcije slovenačkoj firmi

18

00

Krađa podataka Telekoma: Haker lociran u inostranstvu, očekuje se brzo privođenje

17

55

Ako i dalje pišete spisak na papiru, vaš mozak radi drugačije

17

42

Oboren još jedan F-16, Iran ne popušta

17

28

Putin kleknuo usred ceremonije i iznenadio sve

