Vazduh nezdrav u ovim gradovima

Kvalitet vazduha u Zenici jutros je ocijenjen kao veoma nezdrav, sa indeksom 289, što predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje stanovništva, pokazuju podaci sa mjerenja u 13.00 časova objavljeni na stranici "Zrak.ekoakcija".

Ovako visok nivo zagađenja značajno povećava rizik od pogoršanja simptoma kod lica sa respiratornim oboljenjima, poput astme, kao i vjerovatnoću negativnih posljedica po respiratorne organe cjelokupnog stanovništva.

Oboljeli od plućnih i srčanih bolesti, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti na otvorenom, dok se i ostalim građanima savjetuje da izbjegavaju duži boravak napolju i veća fizička naprezanja.

U Doboju je indeks zagađenosti 114, što spada u kategoriju nezdravog vazduha za osjetljive kategorije.

U Brodu je indeks 79, Banjaluci 75, Sarajevu 71, Jajcu 68, Maglaju 66, Gacku 64, Tuzli 63, Ilijašu i Kaknju 62, Prijedoru i Ivan Sedlu 58, Hadžićima i Tešnju 57, Vogošći 55, Živinicama 54, Visokom 53, Travniku 52 i Livnu 51, što ukazuje na umjeren stepen zagađenja.

Prema skali indeksa, vrijednosti od nula do 50 označavaju dobar kvalitet vazduha, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav, a iznad 300 predstavljaju opasnost po zdravlje.