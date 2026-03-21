Vujičić: Nećemo dozvoliti postrojavanje u Modranu - probuđeni duhovi prošlosti

Za danas je u Modranu kod Dervente najavljeno okupljanje i obilježavanje 34. godišnjice 3. bojne brigade Modran 103. derventske brigade HVO-a. Iz Boračke organizacije Republike Srpske jasna poruka - postrojavanje jedinice neće biti dozvoljeno.

Čedo Vujičić, predsjednik Boračke organizacije Derventa, kaže za RTRS da je najavljeno postrojavanje izazvalo bijes i ljutnju, ne samo kod pripadnika boračke kategorije, nego i kod stanovnika Dervente.

- Jasno i glasno smo rekli da neće biti dozvoljeno nikakvo postrojavanje jer je to uznemirilo stanovništvo i probudilo duhove prošlosti, ne samo u Derventi već u cijeloj Srpskoj. Ljudi se boje onoga što su preživjeli. Zato je BORS saopštio da nikakvo zborovanje neće biti dozvoljeno i tražili smo od MUP da reaguje. Naravno, vjerski obredi, paljenje svijeća i odlazak na groblja niko ne brani - rekao je Vujičić.

Posljednja dešavanja su ostavila traga na stanovništvo.

- Svi građani osjećaju posljedice na ovaj ili onaj način. Na gradnju suživota u Derventi je uloženo mnogo i nakon svih odricanja neko se drznuo da sve to sruši u vrati nas tamo gdje nikada ne bi trebali biti - rekao je Vujičić.

Naveo je da su ove godine prisutne velike tenzije.

- Nikada nije bilo prijatno. A ove godine se pojavio i sporni plakat koji je uznemirio javnost o prisustvu pripadnika 3. bojne - kaže Vujičić.

Riječ je o dva skupa. Prvi je zakazan za danas i nije prijavljen PS u Derventi, a drugi je 25. marta kada se obilježava dan formiranja 3. bojne brigade HVO i on je prijavljen i odobren.

- Mi smo sve prepustili pripadnicima MUP i vjerujemo im jer su nas uvjerili da su preduzete sve mjere da se spriječi zborovanje - kaže Vujičić.

Pripadnici ove bojne koji su počinili zločine nisu adekvatno kažnjeni.

- Sudovi nimalo nisu "prosrpski" i takvi sudovi su na 54 godine zatvora kaznili zloglasnu brigadu - kaže Vujičić.

Pokrenute su izmjene zakona koje definišu tu oblast.

- To je satisfakcija za sve nas. Ja sam ubijeđen da će ovaj put biti donesen zakon i da će sporna obilježja biti uklonjena - naveo je Vujičić.